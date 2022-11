Jennifer Lopez divina a 53 anni: lingerie nera e kimono in seta da sposa

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, più bella che mai, ha incantato i suoi follower su Instagram con alcune foto in lingerie, body in pizzo bianco, vestaglia-kimono in seta, reggiseno nero, tutto firmato Intimissimi.

Jennifer Lopez seduce in pizzo bianco

Jennifer Lopez trascorre un tranquillo weekend, pensando a suo marito Ben Affleck, e si lascia fotografare nell’intimità della sua casa, posando in lingerie tra il letto e il divano, prendendosi del tempo per sé, lontano dal palco, lontano da red carpet e paparazzi. Solo lei, le sue stanze private rese finalmente accessibili da queste immagini che ha voluto condividere coi suoi milioni di follower.

J.Lo, classe 1969, si lascia fotografare seduta sul suo letto tra lenzuola candide e una montagna di cuscini, indossando un body di pizzo bianco con spalline sottili. Si tratta del modello Eternal Love Body di Intimissimi, che lei abbina al Kimono di seta volutamente semi aperto con una manica che scivola lasciando scoperta una spalla. Nelle foto Jenny guarda l’obiettivo, si tocca le punte dei capelli mostrando la fede al dito e poi abbassa lo sguardo rivelando un make up dal colore rosa perlaceo che le sta divinamente.

Lei sembra posare per il suo Ben, il candore della seta e del pizzo in effetti la fanno sembrare una sposa. E la collana che indossa ci dice tutto sul suo amore. Il ciondolo in sottili diamanti riproduce la parola Mrs, riferendosi al suo stato di sposa, Mrs Affleck, con cui vuole essere chiamata in barba alle rivendicazioni più o meno femministe.

Jennifer Lopez lascia senza fiato in lingerie nera

Ma questa immagine romantica e incantevole è accompagnata da altri scatti di una bellezza rara. Lo scenario cambia e anche l’intimo, sebbene sia sempre firmato Intimissimi. Mrs Affleck questa volta è seduta sul divano, composto da enormi cuscini in velluto verde bosco. Dietro di lei una libreria grigia piena di volumi. J.Lo guarda fuori dalla finestra. Una mano appoggiata al mento, per mostrare ancora una volta in primo piano la fede nuziale. Sembra persa nei suoi pensieri e in effetti è ritratta con la matita in mano mentre scrive su un grosso quaderno, forse è il testo di una nuova canzone.

La Lopez indossa il Reggiseno a Balconcino Sofia Your Private Party nero di Intimissimi che risalta il suo décolleté perfetto a 53 anni, dei pantaloni in raso di seta nero con un delicato bordo bianco che abbina alla giacca kimono, sempre di Intimissimi.

La carica seduttiva di queste foto è incommensurabile e milioni di cuoricini hanno invaso il profilo Instagram di J.Lo. Qualcuno commenta: “Sei la più bella. Una donna magnifica e perfetta in tutti i sensi”. “Non ho mai visto nessuna così dannatamente bella“, “Dio ha donato al mondo una donna meravigliosa e bellissima”. “L’amore della mia vita e il motivo per cui sorrido”. “Ti amo, sei così bella”. Merito anche della lingerie di Intimissimi che sa esaltare il fascino di colei che la indossa.