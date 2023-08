Jennifer Lopez in lingerie italiana: la foto su Instagram

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez ha compiuto 54 anni il 24 luglio 2023, ma per lei il tempo si è davvero fermato. Questo è un periodo d’oro per lei, tra l’amore ritrovato con Ben Affleck – anche se si continua a parlare di crisi – e il lavoro, che va a gonfie vele. Su Instagram, la diva è una vera e propria ispirazione: tra bikini e costumi ha catalizzato la nostra attenzione. E in lingerie? Precisiamo: e in lingerie italiana? Mozzafiato.

Jennifer Lopez sceglie la lingerie italiana: la foto su Instagram

Jennifer Lopez è sempre bellissima, ma in lingerie italiana un po’ di più. Del resto, è proprio lei la Global Brand Ambassador di Intimissimi: una diva senza tempo, un’artista che è riuscita a entrare nel cuore di tutti. Dalla gavetta ad oggi, di anni ne sono passati, così come canzoni e pellicole cinematografiche, o ancora balli indimenticabili.

Dopo una serie di scatti in bikini (sebbene il costume rosa ci abbia lasciato senza fiato), sappiamo già che J.Lo è un’icona di femminilità. E su Instagram non è da meno: make-up sui toni del bronzo, particolarmente indicato per la sua carnagione, lingerie blu super elegante. “Buon lunedì, spero passiate tutti una settimana felice”, ha scritto a corredo del post, sfoggiando un sorriso meraviglioso, il suo “accessorio” più bello.

Jennifer Lopez, come si tiene in forma? I segreti di bellezza

Ha trascorso un compleanno all’insegna del lusso più sfrenato, ballando sui tavoli e indossando degli outfit super eleganti. J.Lo ha soffiato su 54 candeline, nel giardino di casa, alla presenza di amici e familiari, oltre che della sua anima gemella, Ben Affleck, con cui si è sposata nel 2022. Vent’anni dopo il loro primo fidanzamento, J.Lo e Affleck si sono rimessi insieme, per non lasciarsi mai più.

Splendidi i suoi abiti, come il lungo vestito di paillettes argentate, ma la domanda è: come si tiene così in forma? I segreti di bellezza di Jennifer Lopez sono in realtà molteplici e, certo, la genetica gioca un punto a favore, ma in realtà non è così semplice “vestire” i suoi panni. Anche perché il suo fisico super tonico è frutto di un allenamento in pieno stile militare.

Il suo personal trainer è David Kirsch, che a Vogue America ha rivelato: “Dal movimento alla dieta fino allo stress e alle persone di cui ti circondi, tutto influisce sulla forma fisica”. Naturalmente, c’è spazio anche per il riposo, così come per l’amore, ma gli allenamenti non possono essere saltati. Anche perché si dedica all’attività fisica per un’ora fino a cinque giorni a settimana. Diversi gli esercizi, come squat, in stile sumo, addominali, salto con la corda e tanto altro.

Per essere J.Lo, però, massima attenzione anche alla dieta. A People, Tracy Anderson, sua allenatrice (può vantare un intero team dedicato alla cura della sua bellezza), ha spiegato che la diva porta sulla sua tavola solo alimenti di altissima qualità, molte proteine, grassi sani e il tutto inevitabilmente biologico. “Una volta a settimana però si concede qualche biscotto con gocce di cioccolato”. Ecco, una “piccola” debolezza a fronte di tanta fatica. Ma, del resto, per essere J.Lo, bisogna anche avere una volontà d’acciaio.