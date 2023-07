J.Lo, la foto col costume rosa: essenza di femminilità

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

In vacanza negli Hamptons in occasione dei festeggiamenti per il 4 luglio, Jennifer Lopez ha sfoggiato un costume rosa pesca indimenticabile su Instagram. Durante il weekend di celebrazione in America, ha partecipato al party per eccellenza negli Hamptons: con lei parte della famiglia, tra cui il marito Ben Affleck. La sua ispirazione di stile per l’estate è l’essenza della femminilità.

Jennifer Lopez in costume intero color rosa pesca su Instagram

Se c’è una star che amiamo in fatto di look e ispirazioni è proprio Jennifer Lopez, che ci stupisce sempre e comunque, in ogni occasione. Lo ha fatto anche con il costume rosa pesca: un modello intero, rispetto ai bikini a cui siamo abituate di solito, super amati dalle star e condivisi praticamente in ogni giorno d’estate. J.Lo ha preferito un look estivo ultra chic, con orecchini dorati e make-up sulle sfumature del rosa pesca. L’occhialone è super trendy, così come la collana, che riporta il suo nome.

Fonte: IPA

Oltre a essersi rilassata in costume da bagno, ha ovviamente preso parte ai festeggiamenti del 4 luglio, che sono durati fino a notte fonda. Nelle sue story su Instagram ha documentato il tutto: per il Giorno dell’Indipendenza in America, si tengono party ovunque. Come ha trascorso J.Lo questa giornata? In compagnia del suo amore, Ben Affleck, guardando i fuochi d’artificio colorati e bevendo i suoi cocktail artigianali preferiti, ovvero Delola.

“Spero che tutti abbiano trascorso un fantastico fine settimana di vacanza pieno di amore, famiglia, amici e divertimento”, ha scritto su Instagram a corredo del post. Inutile dire che gli scatti hanno lasciato senza fiato i 249 milioni di follower.

Jennifer Lopez e Ben Affleck negli Hamptons: weekend d’amore in famiglia

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck procede a gonfie vele, nonostante le – diffusissime – voci di crisi. Ad averle smentite sono stati loro stessi, senza dichiarazioni pubbliche, ma presentandosi agli eventi ufficiali, ai party e sui red carpet. Sempre vicini, in ogni occasione, non hanno mancato di infiammare i tappeti rossi scoccandosi dolci baci a fior di labbra. Una passione, la loro, praticamente ventennale, che ha trovato il suo lieto fine nel matrimonio e nel “per sempre”.

La sera del 4 luglio, Ben e Jennifer hanno presenziato al White Party del miliardario Michael Rubin: anche Violet Affleck, figlia di Ben e Jennifer Garner, è stata presente con loro. Ovviamente, il party ha visto la presenza di diverse star, tra cui Kendall Jenner, Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Hailey Bieber. La coppia Lopez-Affleck ha scelto di trascorrere poi il weekend in famiglia.

Nel pieno dello “spirito estivo”, la coppia ha voluto trascorrere la domenica da innamorati in famiglia: hanno fatto shopping, camminando mano nella mano. Con loro presenti i figli di Affleck, ovvero Violet, Samuel e la figlia della Lopez, Emme. Hanno dimostrato a tutti – Hollywood compresa – che, sì, le famiglie allargate esistono, le minestre riscaldate possono funzionare e gli amori – quando sono veri – non si dimenticano mai, ma possono persino rinascere dalle ceneri, più forti di prima. Possiamo dire “splendidi”? Sì.