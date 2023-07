“Jennifer Lopez incinta a 53 anni”: l’abito rosso nasconde un pancino sospetto

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez incinta a 53 anni di Ben Affleck? Sembra impossibile. Eppure s’insinua il dubbio di una gravidanza dopo che la star è apparsa con un magnifico abito rosso che svela delle rotondità che potrebbero fare intuire un dolce segreto. In molti sui social non si sono lasciati sfuggire il dettaglio sospetto.

Jennifer Lopez, il sospetto della gravidanza

J.Lo è stata avvistata mentre a Los Angeles andava a pranzo con un amico al The Ivy, per poi dedicarsi allo shopping in un esclusivo store di design a Beverly Hills. Jennifer è apparsa meravigliosa con un look stratosferico, degno più di un red carpet che di un pomeriggio per negozi. Infatti, indossava un maxi abito rosso lungo fino ai piedi ad effetto peplo, con spalline sottili e scollo all’americana.

Del tutto privo di cuciture e molto ampio, il vestito dalla stoffa abbondante tendeva a seguire i movimenti di J.Lo rivelando alcune forme arrotondate del ventre solitamente piattissimo. Soprattutto immortalata di profilo con le braccia sui fianchi, dava proprio l’impressione che l’abito fosse stato scelto apposta per camuffare un inizio di gravidanza.

Fonte: IPA

Jennifer Lopez, l’abito rosso strepitoso

Naturalmente si tratta solo di sospetti che non trovano conferme. E quasi certamente l’effetto pancino è semplicemente dovuto al modello senza forma dell’abito che comunque J.Lo indossa magnificamente. Anche perché ha saputo abbinarlo con degli accessori ultra chic e glamour. A cominciare dalla borsa, una Birkin di coccodrillo rosso che sembra un omaggio a Jane Birkin, l’attrice francese che ha ispirato Hermès, scomparsa il 16 luglio. Si prosegue con i sandali effetto nude con plateau altissimo che s’intravvedono sotto il vestito. Per finire coi gioielli, maxi orecchini a cerchio in argento o più probabilmente in oro bianco e un bracciale a fascia rosso e oro giallo.

Fonte: IPA

Come detto la Lopez sembra pronta per sfilare sul red carpet. Perfetta anche la pettinatura: uno chignon con riga in mezzo, tiratissimo, da fare invidia alle étoile della Scala e un make up naturale, anche se gli occhi erano nascosti dietro a dei grandi occhiali da sole, con le labbra lucide, un dettaglio che la contraddistingue. Mentre per quanto riguarda la manicure ha optato per unghie a mandorla con smalto quasi latte.

Fonte: IPA

Jennifer Lopez e Ben Affleck, primo anniversario di matrimonio

Se questo è il look per fare shopping, su Instagram Jennifer ha rivelato ai suoi milioni di follower l’outfit per la sera: abito in tulle con strass scintillanti, occhi da cerbiatto grazie alle ciglia finte e capelli lasciati ricadere sulle spalle, ondulati. Così Jenny si è presentata al suo primo anniversario di nozze, quando lei e Ben hanno pronunciato il fatidico sì a Las Vegas. Indubbiamente, avrà lasciato il bel maritino senza fiato, perché questo è stato l’effetto che ha avuto sui fan.

Fonte: IPA

D’altro canto, visto che è passato un anno dal loro matrimonio, perché non celebrare il loro amore con un figlio insieme? Per ora sono solo voci, ma chissà…