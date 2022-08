Matrimonio J.Lo e Ben Affleck: l’abito bianco da sogno, gli invitati, la villa da 9 milioni

Fonte: IPA Jennifer Lopez si risposa con Ben Affleck. E fa le prime prove col pizzo

Avevano promesso un matrimonio da favola e non hanno deluso le aspettative: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato di nuovo il fatidico Sì nella mega villa dell’attore in Georgia da 9 milioni di dollari. Lei era splendida nel sontuoso abito nuziale (super firmato), lui en pendant in smoking bianco e nero. Tutto alla presenza di tantissimi invitati e celebs e dei figli dei Bennifer, in prima fila per celebrare l’amore ritrovato di una delle coppie più celebri di sempre. E che non hanno mai smesso di farci sognare.

J.Lo e Ben Affleck, nozze da favola nella villa super lusso

Dobbiamo ammetterlo, con le nozze lampo celebrate lo scorso 16 luglio J.Lo e il suo Ben ci avevano lasciato un po’ con l’amaro in bocca. Per celebrare una delle coppie più amate di sempre, l’uomo e la donna che più di ogni altro sognavamo di veder ritornare felici l’uno al fianco dell’altra (e finalmente sull’altare) era quasi d’obbligo un matrimonio grande, ricco, sontuoso. E così, alla fine è stato: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono presi del tempo per organizzare una splendida cerimonia che si è svolta sabato 20 agosto alla presenza delle famiglie, degli amici e di tantissime celebs.

Un matrimonio a porte chiuse, ovviamente, riservato soltanto agli invitati. Ma che comunque ci ha dato modo di “sbirciare” nelle seconde nozze dei Bennifer e di conoscerne alcuni dettagli. Era già trapelata la location scelta dalla coppia, la mega villa super lusso da 9 milioni di dollari, fiore all’occhiello tra le proprietà dell’attore. La tenuta è stata decorata per l’occasione con un white carpet che ha fatto da passerella per gli sposi, raggianti mentre facevano il loro ingresso tra gli sguardi commossi ed emozionati degli invitati e con i figli al seguito che aiutavano la sposa con il lungo velo.

La location da sogno scelta dai Bennifer, però, assume un significato ancor più profondo se gettiamo uno sguardo al passato. La coppia ha scelto, infatti, proprio la tenuta di Riceboro dove avrebbero dovuto sposarsi venti anni or sono, quando alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto e con una delle separazioni più “traumatiche” di sempre. Ma del resto, come ha ben detto la stessa J.Lo, “L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni“.

Jennifer Lopez, l’abito bianco firmato Ralph Lauren

Qual è la cosa che più di tutte vogliamo conoscere quando si parla di matrimoni? Ma ovviamente l’abito nuziale e quello di Jennifer Lopez (del quale ancora non sono state diffuse immagini ufficiali) è stato in assoluto uno dei più belli e preziosi tra quelli sfoggiati dalle celebs. Nella prima cerimonia celebrata alla Little White Chapel di Las Vegas, in Nevada, avevano indossato capi piuttosto semplici (lui addirittura una giacca presa dall’armadio), ma il 20 agosto è stata tutt’altra storia.

Ben Affleck ha indossato di nuovo un elegante smoking con giacca bianca e pantaloni neri, semplice ma sempre molto chic. E non poteva scegliere di meglio per mettere in risalto il sontuoso abito bianco sfoggiato dalla sua sposa: non che J.Lo ne avesse bisogno, ma nella passerella in giardino era semplicemente incantevole. Per l’occasione l’artista ha indossato una creazione couture di Ralph Lauren in pieno stile hollywoodiano: un abito aderente con maniche corte piuttosto casto sul davanti, ma con la schiena scoperta, per donare quel tocco di audacia che non guasta mai. Lungo fino ai piedi e con la gonna ricoperta di piccole balze, l’abito era impreziosito da uno strascico e da un velo bianco lungo circa 6 metri.

Matt Damon e gli altri invitati VIP

Se a Las Vegas era praticamente impossibile avere uno stuolo di invitati al seguito (anche per via del pochissimo preavviso), stavolta i Bennifer hanno recuperato alla grande. Anche perché queste nozze erano proprio rivolte alle famiglie, agli amici e alle persone più care, tra le quali ovviamente non potevano mancare VIP e celebrità provenienti da tutto il mondo.

Presente naturalmente l’attore Matt Damon, arrivato il giorno prima delle nozze in Georgia insieme alla moglie Luciana Barroso, nonché da sempre migliore amico di Affleck, con il quale ha condiviso set, progetti e momenti privati. Oltre a Damon e consorte, spiccavano tra gli invitati anche il conduttore televisivo Jimmy Kimmel e l’attore Drea de Matteo, che ha lavorato insieme a J.Lo nella serie Shades of Blue. Assente invece Casey Affleck, fratello dello sposo, a causa di alcuni impegni familiari, così come l’ex moglie dell’attore, Jennifer Garner, che ha dovuto declinare l’invito per via del lavoro.

Dopo la cerimonia a tutti gli invitati è stato offerto un buffet d’alta cucina, ma i festeggiamenti non i sono fermati al giorno delle nozze. I Bennifer hanno fatto le cose in grande e per il giorno successivo hanno organizzato anche un barbecue in giardino. Si vocifera, inoltre, che potrebbe esserci in programma anche una festa nella vicina isola di St. Simon, situata a circa 50 minuti di distanza tra spiagge, centri benessere e un pittoresco faro.