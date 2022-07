Jennifer Lopez e Ben Affleck, il matrimonio più atteso celebrato in segreto a Las Vegas

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck, la villa di famiglia potrebbe essere questa

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, in gran segreto a Las Vegas. La coppia ha tenuto nascoste le nozze fino all’ultimo minuto, ed è stato il sito americano di gossip TMZ a svelare data e luogo del matrimonio tanto atteso. Per ora i Bennifer non hanno confermato o smentito la notizia, ma sembrano esserci davvero pochi dubbi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno detto sì

La notizia che tutti aspettavano e che nessuno immaginava di scoprire a sorpresa: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati ieri, sabato 16 luglio, a Las Vegas. A diffondere la notizia è stato il sito americano di gossip TMZ che, attraverso sue fonti certe, è riuscito ad ottenere i documenti della licenza di matrimonio della coppia, ritirata proprio ieri nella contea di Clark, dove si trova la città americana.

La coppia avrebbe detto dunque sì in puro stile americano, come fanno le coppie di giovanissimi che scappano per sposarsi nel deserto nella cappella di Elvis. In realtà, al momento non si conosce la location della cerimonia, né la lista degli invitati. La notizia è trapelata da pochissimo, e si aspettano accertamenti, oltre che una conferma ufficiale della coppia.

A differenza della precedente relazione di Jennifer Lopez, quella con l’ex campione Alex Rodriguez, questa volta l’artista non ha reso pubblico ogni singolo passaggio verso il grande giorno, dal fidanzamento ufficiale fino alle nozze saltate all’ultimo minuto.

E in fondo non ce ne era neanche bisogno, sapevamo tutti che questo giorno del sì sarebbe arrivato, e forse lo stavamo attendendo da oltre 15 anni, da quando la coppia era sul punto di fare questo passo la prima volta.

I Bennifer e l’amore che va, ma che alla fine ritorna

Sempre TMZ nei mesi scorsi aveva parlato di nozze imminenti per Jennifer Lopez e Ben Affleck, quando la cantante era stata avvistata per strada con un grande anello di fidanzamento di diamanti verdi. JLo era stata poi lieta di dare la conferma ai suoi fan attraverso un breve e semplice video, lontano dagli annunci scenici del passato.

La Lopez è infatti al suo quarto matrimonio, e forse questa è finalmente la volta giusta. Ben e Jen si erano promessi di convolare a nozze già nel 2002, quando erano la coppia del momento, inseparabili, bellissimi e molto innamorati. Jennifer dedicò al fidanzato il brano Dear Ben, contenuto nell’album This is me… Then, e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Fino al 2004 quando la coppia, come un fulmine a ciel sereno, decise di dirsi addio, poco prima delle nozze.

I Bennifer divennero così leggenda, la storia d’amore più appassionante degli anni 2000, quella interrotta sul più bello, e sfortunati come gli altri Bennifer (Brad Pitt e Jennifer Aniston). E in una danza di nickname, il loro posto fu occupato dai Brangelina (Brad Pitt e Angelina Jolie), ma il loro ricordo è rimasto intatto, fino al 2021 quando, con grande gioia dei fan, i due sono tornati insieme.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sembrati fatti apposta per stare insieme fin dal primo giorno, sono cresciuti, sono diventati genitori, e alla fine sono “riusciti” a tornare una coppia. In fondo, come si dice, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.