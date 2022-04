Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: l’annuncio e l’anello di diamanti

Jennifer Lopez e Ben Affleck, baci appassionati (in famiglia). E lei è sempre più bella

Non è trascorso nemmeno un giorno da quando le testate internazionali riportavano la notizia di Jennifer Lopez con un anello di diamanti al dito: nozze in vista per quell’amore che ha fatto sognare Hollywood e il mondo intero. Ne è passato invece di tempo da Jenny from the Block, dal primo tentativo di stare insieme: vent’anni, per l’esattezza. E siamo qui, alla fine, vent’anni dopo, commosse di fronte all’annuncio di Jennifer Lopez, che, mediante la sua newsletter, ha voluto mostrare il suo anello. No, non è un sogno: Jennifer e Ben si sono fidanzati. Ufficialmente. E di nuovo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati

Nei giorni scorsi, Jennifer Lopez è stata paparazzata a Los Angeles insieme alla propria figlia, Emme: l’artista era radiosa nella sua mise, un abito colorato, occhiali da sole, ma a colpire l’attenzione dei paparazzi è stato ben altro. Un anello al dito, per l’esattezza: scintillante, di colore verde, con annessi diamanti. Che sia quello acquistato da Ben Affleck nell’estate del 2021, quando i fotografi lo avevano sorpreso in una gioielleria? Non è dato saperlo (per il momento).

Come avviene sempre in questi casi, le voci si sono rincorse, le indiscrezioni si sono sprecate: i maggiori giornali americani titolavano sul loro fidanzamento, sulle nozze in vista, sul matrimonio. Per mettere a tacere tutte le voci sul suo futuro con Ben Affleck, J.Lo ha scelto di condividere l’annuncio in un video disponibile sulla sua newsletter. Inutile dire che i commenti di eccitazione, congratulazioni e felicitazioni si stanno sprecando, per la coppia che più ci sta insegnando che, sì, gli amori ritornano. E c’è sempre tempo per ritrovarsi.

Il ritorno di fiamma: la bellezza delle seconde opportunità

Per chi conosce Jen e Ben, non c’è alcun dubbio: è un annuncio di fidanzamento in piena regola, per mettere a tacere le voci e per condividere la meravigliosa notizia con i fan e il mondo intero. La conferma è arrivata anche da People. Jennifer avrebbe dovuto sposare Alex Rodriguez: quando tra i due è finita, ha trovato in Affleck la forza di superare quel momento. Così, si è rinsaldato il loro vecchio amore.

“Direi che la prima volta abbiamo imparato la lezione”, ha svelato l’artista in un’intervista al New York Times. “Devi fare sempre ciò che ti fa sentire bene, ma allo stesso tempo impari dal passato. La seconda volta fai le cose meglio”. Il secondo fidanzamento è quello giusto?

I progetti di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Le fonti vicine alla coppia non avevano alcun dubbio: c’è chi ha ammesso apertamente che gli amici non sarebbero rimasti sorpresi nel caso in cui fosse arrivata la proposta di matrimonio. Lopez e Affleck hanno iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2002: poi, una volta annunciata la rottura, hanno formato una famiglia con altre persone. Ma, evidentemente, quell’amore era rimasto lì, sopito, in attesa di vivere il suo tempo.

Nel loro futuro, oltre alla villa da 50 milioni a Bel Air che hanno acquistato per trasferirsi con la propria famiglia, ci sono anche le nozze, che suggellano, per sempre, una delle storie più belle di Hollywood. Che ha avuto il suo lieto fine. E che ci ha insegnato che nulla è perduto, se solo c’è la volontà.