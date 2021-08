Jennifer Lopez, fidanzamento vicino: Ben Affleck alla ricerca dell’anello

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

I Bennifer fanno sul serio, ormai è sotto gli occhi di tutti. E se ancora qualcuno avesse dei dubbi, ci pensa Ben Affleck a dissiparli: l’attore è stato paparazzato da Tiffany in compagnia della madre e del figlio Sam mentre sbirciava tra gli anelli di fidanzamento. Ed è logico pensare che sia stata un’uscita programmata per fare (di nuovo) la proposta alla sua Jennifer Lopez.

Il ritorno di fiamma tra J.Lo e Affleck è stato qualcosa di inaspettato, ma nel quale in fondo – dobbiamo ammetterlo – tutte noi riponevamo qualche speranza. La loro rottura segnò un’intera generazione di sognatrici quando, in quell’ormai lontano 2004, un portavoce della popstar diede ai giornali la comunicazione ufficiale della loro separazione. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato dalla coppia d’oro d’America, eppure la pressione dei media ebbe un peso non indifferente nel loro rapporto, al punto da incrinarlo e costringerli a una simile decisione.

In verità, qualche tempo dopo la rottura, sono emersi nuovi dettagli sulla fine della love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che, di fatto, sembrerebbero addossare all’attore la “colpa” di tutto. “Per quanto calda e solida fosse la loro relazione, alla fine erano su binari molto diversi – ha rivelato una fonte anonima -. Jennifer era pronta a sistemarsi e ad avere figli, ma Ben non voleva ancora rinunciare al suo stile di vita da scapolo. Alla fine, si è stancata di aspettare che lui tornasse, anche se le si spezzava il cuore per porre fine alle cose”.

Probabilmente la sovraesposizione mediatica e la giovane età a quei tempi hanno portato l’attore a tirarsi indietro, cosa assolutamente legittima. Di certo adesso sembra essere tornato definitivamente sui suoi passi e, dopo il matrimonio con Jennifer Garner, vuole coronare il sogno d’amore di una vita con la splendida J.Lo.

Da quando si sono riuniti i due sono praticamente inseparabili e hanno trascorso tanti momenti felici insieme, coinvolgendo anche i figli. Weekend in resort di lusso, una vacanza in barca in Costiera Amalfitana, tutto condito da baci e dediche romantiche che continuano a farci sognare. Come se non bastasse nelle scorse settimane, al rientro dalle vacanze, Jennifer e Ben sono stati avvistati a Beverly Hills mentre cercavano casa.

Passo dopo passo la relazione si fa sempre più solida, in barba alle malelingue che avevano parlato di “minestra riscaldata”. La popstar ha archiviato definitivamente la storia con Alex Rodriguez (eliminando tra l’altro ogni contatto social con l’ex) e chissà se tra qualche giorno la rivedremo in tutto il suo splendore con un luccichio speciale al dito.