Jennifer Lopez, l’addio definitivo all’ex nel giorno del compleanno di Ben

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

È un’estate all’insegna dell’amore per Jennifer Lopez, che ha ritrovato Ben Affleck e con lui sembra determinata a costruire una vita insieme su solide basi. Il ritorno di fiamma ha colto tutti di sorpresa e ha regalato numerosi sorrisi ai fan che, dopo anni, non ci speravano più. E la pop-star sembra proprio fare sul serio.

Jennifer Lopez, infatti, ha deciso di rompere tutti i ponti con il passato per poter vivere la sua nuova vita al fianco del suo amore storico. Per lei è Ben è finalmente arrivato il tempo di amarsi, in maniera probabilmente più matura rispetto al passato. La star, così, ha deciso di lasciarsi andare ad un gesto molto significativo: eliminare definitivamente ogni contatto con il suo ex fidanzato, Alex Rodriguez.

E lo ha fatto in un giorno veramente importante: il compleanno di Ben Affleck, che ha compiuto 49 anni il 15 agosto. In questa occasione speciale, la Lopez ha cancellato sui suoi profili social ogni foto con Alex Rodriguez. Ha, inoltre, smesso di seguirlo, negandosi così la possibilità di osservare, anche a distanza, l’evoluzione della sua vita.

Un taglio netto, che elimina, almeno per i suoi follower, ogni traccia della relazione passata. Tuttavia, resta una parte importante della vita di JLo, che con Alex Rodriguez ha condiviso ben cinque anni di storia. Un amore che sembrava destinato a concretizzarsi in un matrimonio. Nel 2019, infatti, lui aveva chiesto alla Lopez di sposarlo. A distruggere il sogno, però, le voci di un presunto tradimento, che Jennifer ha provato a superare senza forse riuscirci veramente.

Dopo un’estate tutta italiana, trascorsa tra Capri e le bellezze della Costiera Amalfitana, Jennifer progetta la sua nuova vita al fianco di Ben Affleck. I due sono pronti a fare un passo importante, la convivenza, e hanno già messo gli occhi su quello che potrebbe essere per loro un nido d’amore perfetto: una bellissima villa, l’ideale per fare da sfondo alla loro storia d’amore.

Jennifer e Ben, ora non c’è dubbio, fanno sul serio e non sono disposti a fare un passo indietro. Finita l’estate, o forse anche prima, inizieranno una nuova vita insieme. E i fan, che attendevano questo momento dall’addio del 2004, iniziano a sognare in grande: arriverà presto anche il fatidico sì?