JLo, Alex Rodriguez non ci sta: si vendica con la ex di Ben Affleck

JLo e Ben Affleck, il loro nido d’amore a Miami da 18 milioni di dollari

Già era poco probabile immaginare un ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck a distanza di così tanti anni, figuriamoci prevedere una “vendetta” da parte dell’ex Alex Rodriguez, che sembra scritta a tavolino. Il gossip su JLo non si placa, tanto che sembra di essere tornati indietro nel tempo, proprio all’epoca di Jenny from the Block, quando i paparazzi avevano il chiodo fisso per la vita sentimentale della cantante e di Ben: un attore sulla cresta dell’onda, insieme a una pop star in ascesa. Già 17 anni fa sembravano perfetti insieme.

Oggi però, Oltreoceano, la faccenda tra JLo e Alex Rodriguez si complica: quest’ultimo (verrebbe da dire nemmeno a farlo apposta) è stato avvistato in compagnia di Linday Shookus, produttrice del Saturday Night Live, nonché ex fidanzata di Ben Affleck. L’evento in cui sono stati visti insieme è una festa negli Hamptons e secondo la fonte, Page Six, sarebbe stato Rodriguez a raggiungere Lindsay per la sua festa di compleanno. L’occhio indiscreto di Instagram è riuscito ad arrivare fino al tavolo dove i due sono stati immortalati, seduti vicini.

Lindsay Shookus è stata la compagna di Ben Affleck dal 2017 al 2019 e, nonostante un portavoce di Alex abbia definito il rapporto tra i due solo un’amicizia di vecchia data (pare si conoscano da più di 15 anni), per i più curiosi la faccenda sembra assumere i contorni di una ripicca. Inoltre, le voci sulla vita amorosa di Rodriguez non si fermano a Lindsay: c’è anche chi lo vuole in riavvicinamento alla ex moglie Cynthia Curtis. Per la serie a volte ritornano, e fanno un sacco di rumore.

Insomma, il campione di basket sembra davvero pronto a iniziare un nuovo capitolo della mia vita. “Quello che non serve lo elimino”, così ha dichiarato lui stesso sul suo profilo Instagram.

Intanto Jennifer Lopez si gode il successo nella musica e negli affari, una vita piena con i suoi due gemelli, una forma smagliante e l’amore ritrovato con Ben, a distanza di così tanto tempo da quando, innamorati, si erano persi a un passo dall’altare. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, dato che tutto ora sembra possibile.