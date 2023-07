JLo gelosa dell’ex di Ben Affleck: regole speciali sul set

Fonte: IPA Jennifer Lopez gelosa dell'ex di Ben Affleck: regole speciali

Tutto prosegue a gonfie vele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, nonostante la coppia sia costantemente al centro di voci di gossip. Tutto il mondo li voleva insieme, facendo il tifo per questo amore rinato dopo tanti anni, contro ogni pronostico.

Dal matrimonio in poi, però, è divenuto chiaro come la felicità non faccia vendere copie. Ecco, quindi, titoli su ogni minimo fermo immagine dei due che possa anche solo suggerire una discussione in atto.

La verità è che i due stanno vivendo una nuova giovinezza, rafforzati da questo matrimonio giunto in maniera quasi inaspettata, considerando le loro vite sentimentali fino a pochi anni fa. A evidenziare l’unione vi sono anche informazioni trapelate sui tabloid, The Mirror nello specifico, in merito alla gelosia della cantante. Sentimenti indirizzati in particolar modo in direzione dell’ex moglie di Ben, Jennifer Garner.

Ben Affleck e Jennifer Garner, amore sul set

Era il 2003 quando Jennifer Garner si calò nei panni di Elektra nel film Daredevil, che vedeva come protagonista proprio Ben Affleck. In molti sostennero che proprio sul set scattò la scintilla tra i due, sposatisi nel 2005.

Dal loro matrimonio sono nati i figli Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel. Divorzio annunciato nel 2015, dieci anni dopo le nozze, e concluso nel 2017 (quattro anni prima di ritrovarsi con l’amore di un tempo, Jennifer Lopez, ndr).

A inizio luglio è stata confermata la notizia del ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra. Troverà spazio in Deadpool 3, al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Probabilmente si sfrutterà il concetto di multiverso per riproporla, magari proprio al fianco del Daredevil di Ben Affleck, chi può dirlo.

JLo si è però fatta trovare pronta, nel caso in cui questa eventualità venisse confermata. Pronte delle regole ferree per non “correre rischi”.

Le regole di Jennifer Lopez

La storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Garner è nata in condizioni decisamente particolari. Nel 2003, quando si sono incontrati sul set, erano entrambi impegni. L’anno prima lui aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua JLo, mentre lei era sposata con Scott Foley.

In due anni tutto è finito, per poi iniziare la loro relazione e sposarsi nel 2005. Una ferita ancora aperta per la cantante, pronta in caso di un ritorno sul set dei due. Nulla può mettersi sulla strada dei Bennifer e, per evitare qualsiasi rischio di un ritorno di fiamma (probabilmente per evitare semplicemente riferimenti a quel tempo sui media, ndr), nonostante anche lei sia attualmente impegnata. L’attrice è infatti al fianco dell’imprenditore John Miller.

Ecco quanto riportato da una fonte al tabloid britannico: “Jennifer Lopez ha un elenco di regole per quando Ben lavora, ma ne aggiungerà altre nel caso in cui dovesse recitare in un cameo con Jennifer Garner”.

Tra le condizioni ci sarebbero l’accesso h24, 7 giorni su 7, della cantante sul set del film durante le fasi che vedrebbero impegnato il marito. In nessun caso, poi, Ben Affleck potrà prendere parte a servizi fotografici e interviste promozionali al fianco dell’ex Jennifer Garner. Come se non bastasse, l’attore avrà l’obbligo di tornare a casa subito dopo le riprese. Gelosia latina in tutto il suo splendore, prendere o lasciare.