“Mio padre è spirato pacificamente sabato pomeriggio”. Con un post su Instagram, Jennifer Garner ha detto addio all’amatissimo papà William, morto all’età di 85 anni. Un ricordo meraviglioso, in cui l’attrice ha parlato del comportamento gentile del papà: anche le sorelle hanno voluto rivolgere un pensiero sui social, menzionando la grande etica verso il lavoro, la forza e la profonda fede.

Jennifer Garner, l’addio al papà William: è morto a 85 anni

Nella giornata del 1° aprile, Jennifer Garner ha annunciato su Instagram la scomparsa del papà, William John Garner, all’età di 85 anni sabato 30 marzo 2024. “Siamo stati con lui fino alla fine, abbiamo cantato Amazing Grace. Non c’è alcuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha avuto una vita meravigliosa. Ma il dolore è inevitabile, ci attende dietro l’angolo”. La Garner, che è cresciuta nel West Virginia insieme alle due sorelle Melissa e Susannah, si è detta “grata per il comportamento gentile e la forza di papà”.

Nel post su Instagram sono presenti parecchi riferimenti alla vita di William John Garner: viene ricordato come un uomo sempre paziente, dedito al lavoro, con una grande leadership e la fede che lo ha accompagnato per tutta la vita, fino alla fine. “Estendiamo la nostra gratitudine al Charleston Area Medical Center e City of Hope”, ha aggiunto l’attrice. “Le vostre cure hanno prolungato la vita di papà e gli hanno dato il tempo di stare nei suoi posti preferiti: circondato da figlie e nipoti, tifando per la sua amata Aggies, capitanando una barca e, soprattutto, accanto a sua moglie da 59 anni, nostra mamma”.

Chi era William John Garner

Sposato con Patricia Ann, docente di inglese, William John Garner è stato un ingegnere chimico dell’Union Carbide in Texas. Ha avuto tre figlie, ovvero Melissa Garner Wylie, nata nel 1969, Susannah Kay Garner Carpenter (1975), e Jennifer Garner (1972). “C’è così tanto da dire su mio padre”, ha scritto l’attrice: “Io e le mie sorelle non finiremo mai di parlare di quanto fosse meraviglioso. Per oggi, condivido questi ricordi con tutto il mio amore per l’uomo, il padre e il nonno gentile e brillante che è stato. Ha lasciato un’amorevole eredità”, che va ben oltre il materiale, aggiungiamo noi. Sotto al post di Instagram, molti i commenti di supporto nei confronti dell’attrice, come da Zoe Saldana: “Le nostre più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia”, o ancora da Lily Collins: “Invio a te e a tutta la tua famiglia il massimo amore, luce e abbracci”.

Il 1° gennaio, Patricia Ann e William John hanno celebrato l’anniversario di matrimonio, ben 59 anni insieme. Anche in quell’occasione, Jennifer Garner ha voluto omaggiare ambedue i genitori per la loro forza e l’amore con cui hanno cresciuto le tre figlie. “Grazie per averci dato una vita sicura e felice”. Nel 2023, per l’ultimo compleanno del padre, l’attrice ha organizzato una sorpresa molto speciale: dopo essere tornata nella casa di famiglia a Charleston, gli ha donato l’opportunità di fare un giro nella sua auto “di infanzia”, ovvero una Studebaker Champion del 1948. Entrambi hanno posato insieme di fronte al veicolo d’epoca, ben mantenuto.