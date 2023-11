Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Il segreto antietà di Jennifer Garner? È una crema al retinolo super efficace e perfetta per cancellare i segni del tempo. A 51 anni l’attrice ed ex moglie di Ben Affleck è semplicemente favolosa e sfoggia una pelle splendida. Tutto grazie a un ingrediente magico, il retinolo, contenuto nella sua crema antietà preferita.

La crema antietà di Jennifer Garner

Priva di parabeni e arricchita con vitamina C, questa crema al retinolo è un vero e proprio boost per la bellezza della pelle. Il retinolo è un ingrediente prezioso per la bellezza della pelle. Agisce infatti sullo strato più superficiale della nostra epidermide, eliminando le cellule mote e stimolando al massimo la sintesi di elastina, collagene e acido ialuronico. Il risultato è una pelle favolosa, con un tono meraviglioso e un incarnato sano.

La skincare di Jennifer Garner con il retinolo

Ma la skincare routine di Jennifer Garner non finisce qui e comprende anche altri prodotti ottimi per nutrire in profondità la pelle ed eliminare le cellule morte. Alla crema atirughe di Neutrogena infatti l’attrice aggiunge altri prodotti. Prima di tutto la crema contorno occhi al retinolo. Un prodotto imperdibile per eliminare le piccole rughette intorno agli occhi, levgare questa zona in cui la pelle è più sottile e illuminare.

Neutrogena Rapid rughe Repair Crema contorno occhi a retinolo

Jennifer consigli di portare questo contorno occhi sempre in borsetta e di usarlo all’occorrenza. Un bestseller imperdibile contro occhiaie e pelle particolarmente secca. Per un’azione super picchietta un po’ di prodotto nella zona perioculare, poi dedica qualche minuto al massaggio del viso, usando i polpastrelli per favorire l’assorbimento del prodotto. Crea dei piccoli cerchi sulla fronte, sul mento e sulle tempie e il gioco sarà fatto! E la notte? Jennifer ci fornisce un consiglio anche per il periodo della giornata in cui la pelle è più reattiva.

La formula è innovativa e ad assorbimento rapido, arricchita con estratto di piante di mirto per rendere l’acido ialuronico ancora più efficace. Come funziona? Ricordati di struccare il viso e di detergerlo in profondità, poi pizzica la pelle leggermente per riattivare la circolazione.

Le creme notturne – Jennifer Garner docet – sono studiate e formulate per potenziare gli effetti di rigenerazione della pelle, adattandosi al ritmo circadiano e riequilibrando il quantitativo di acqua. Grazie alla texture morbida e ricca l’applicazione è molto semplice. Applica la crema al centro del viso, massaggiando verso l’esterno sino ad arrivare al collo.

Il consiglio in più dell’attrice è quello di usare l’intero regime al retinolo (con tutte le creme indicate) a giorni alterni, godendosi i risultati. “A sere alterne uso l’intero regime del retinolo – ha raccontato la Garner – e fa davvero un’enorme differenza. Uso i prodotti sul décolleté, sul collo, sui lati del collo, sul viso e sul dorso delle mani. […] Per me l’idratazione è fondamentale e l’acido ialuronico è ottimo perché recupera l’umidità della tua pelle e la porta in superficie, rimpolpandola al massimo […] Inoltre indosso la protezione solare tutto l’anno, unendola a questi prodotti al retinolo. In definitiva questo ingrediente fa parte della mia beauty routine qualsiasi cosa accada”.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram