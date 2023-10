Beauty routine d’autunno: consigli e prodotti per la pelle del viso

In autunno la skincare routine deve cambiare. Come? Con prodotti nutrienti e idratanti, per proteggere il derma dal freddo

Come adattare la skincare all’autunno? Se in estate le preferenze vertono su ingredienti leggeri, rinfrescanti e texture sorbetto, con l’arrivo della stagione fredda le cose devono decisamente cambiare preferendo quindi texture più ricche, ingredienti nutrienti e formulazioni cocon per proteggere la pelle dalle temperature più fredde.

Le esigenze della pelle cambiano anche a seconda del ciclo delle stagioni: le temperature in calo infatti richiedono cure extra, per proteggere più efficacemente la barriera cutanea ed evitare di irritare il derma. Come fare? Modificando la propria skincare routine e scegliendo prodotti e formulazioni più adatti al cambiamento di stagione. Ecco tutti i consigli.

Skincare autunno: come cambia la cura della pelle

Iniziamo dal principio, qualunque sia la tipologia di pelle, grassa, mista, normale o secca ogni stagione deve essere caratterizzata da una skincare routine ad hoc per prendersi cura dei bisogni del derma. Se quindi in estate per limitare la produzione di sebo si vanno a scegliere texture in gel o sorbetto la stessa cosa non si può dire dell’autunno-inverno dove la pelle ha bisogno di nutrimento ed idratazione extra.

Anche gli ingredienti delle formulazioni cambiano e i sieri notte fanno spazio agli oli, più confortevoli e idratanti per la stagione fredda. Attenzione anche alle concentrazioni, sì al retinolo – ma solo di notte – mentre spazio alla vitamina C anche di giorno (sempre in sinergia con una crema viso con SPF) per illuminare l’incarnato e scacciare il grigiore invernale.

Detersione viso, le lavare via il grigiore autunnale

Dopo l’esposizione estiva la pelle ha bisogno di riprendersi e di rinnovarsi in vista dell’autunno. Sebbene un periodo di transizione sia molto comune non è raro che nei mesi subito successivi all’estate e pre-inverno il derma possa mostrare qualche squilibrio.

SkinLabo Gel Detergente Dermopurificante

Sovra-produzione di sebo, pori dilatati e grigiore possono infatti essere i nemici da sconfiggere in autunno attraverso una attenta e corretta detersione, primo step di bellezza nella skincare routine. Un ingrediente su cui puntare sono i ceramidi, adatti a tutte le stagioni sono dei lipidi presenti nella nostra pelle la cui funzione è quella di rinforzare la barriera cutanea e mantenerla compatta. Se utilizzati insieme a squalano (ovvero lo squalene vegetale) e agli acidi grassi, questi ingredienti consentono di mantenere in equilibrio la pelle contrastando irritazioni, infiammazioni e imperfezioni.

Offerta Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel Detergente Viso con Acido Ialuronico

Altro ingrediente beauty su cui puntare in autunno è la vitamina C (da usare ben lontana dal retinolo) che se arricchisce le formule idratanti può aiutare efficacemente a combattere l’incarnato opaco, conferire un effetto glow alla pelle e regalare un aspetto più omogeneo e senza discromie.

AHAVA Gel Detergente Rinfrescante e Detergente Senza Sapone, Tonifica & Rimuove Trucco e Impurità

Esfoliazione, per eliminare le cellule morte

Anche in autunno mai dimenticare lo step dell’esfoliazione per rendere la pelle più uniforme ed elimina le cellule morte. La pelle infatti in estate tende ad ispessirsi motivo per cui un’esfoliazione delicata può essere estremamente utile per rendere l’incarnato più morbido e levigato.

Paula's Choice SKIN PERFECTING 2% BHA Esfoliante Liquido

Tra gli ingredienti più famosi l’acido glicolico, ideale per chi soffre di macchie e punti neri oppure un trattamento al retinolo, con azione anti-age. Attenzione però al retinolo, da usare principalmente la notte, che agisce in modo extra efficace efficace sulla rigenerazione cellulare grazie all’azione della pro vitamina A, conferendo all’incarnato un aspetto più luminoso e sano.

Offerta Acqua alla Rosa Gel Esfoliante Quotidiano Purificante

Tonico viso, sì o no

Prodotto troppo spesso sottovalutato il tonico viso è veramente utile nella skincare routine e soprattutto in quella autunnale. La sua funzione è infatti quella di ripristinare l’equilibrio del pH della pelle ed è uno step essenziale dopo la lunga esposizione al sole. Inoltre, tra i benefici del tonico c’è quello di preparare la pelle alle successive applicazioni di creme e sieri, aumentando quindi la cura della pelle.

Offerta Dermolab Tonico Viso Idratante e Rinfrescante senza alcool

In questa fase di transizione, tra le temperature calde ed elevate e quelle più fresche, il tonico viso si rivela un passaggio irrinunciabile della skincare routine soprattutto se arricchito da ingredienti lenitivi e idratanti. Attenzione quindi alla formulazione cosmetica poiché un tonico troppo aggressivo potrebbe portare a secchezza dell’incarnato.

Offerta Elemis Balancing Lavender Toner alla Lavanda

Sieri viso per l’autunno, come sceglierli

Tra gli step più importanti della skincare routine, sia essa estiva, autunnale o invernale l’idratazione non deve mai mancare. Il suo obiettivo è infatti quello di proteggere lo strato idrolipidico della pelle, agendo in profondità e contrastando alcune problematiche.

Offerta Equilibra Siero Viso Levigante e Vellutante a base di Estratto di Rosa Damascena, Acido Ialuronico, Vitamina C e Ceramidi Vegetali

Per agire in sinergia si possono utilizzare anche i sieri, da applicare prima della crema, e che hanno spesso una funzione specifica. Ad esempio? L’acido salicilico aiuta a purificare la pelle e contrastare la formazione di punti neri e imperfezioni. L’acido lattico invece aiuta a regolare l’equilibrio idrolipidico mentre l’acido mandelico ridà luminosità e compattezza alla pelle del viso, esfoliando e attenuando le macchie superficiali. Non solo acidi però: i sieri possono essere arricchiti anche da oli essenziali, ingredienti naturali e sostanze idratanti.

Offerta CeraVe Siero Anti-Segni Con Retinolo

Crema viso, la texture giusta per l’autunno

Con l’arrivo della stagione fredda le creme devono avere una consistenza più ricca, sempre però rispettando la tipologia di pelle ma assicurandosi che il derma sia nutrito e idratato correttamente.

Offerta RoC Multi Correxion Anti-Rilassamento Firm + Lift Crema Viso

Chi ha una pelle mista/grassa ad esempio può optare per formulazioni sì in crema ma leggere e che si assorbono velocemente, non “pesando” sulla pelle ma lasciandola nutrita. Chi ha invece una pelle a tendenza secca o desquamata può osare di più, scegliendo formulazioni più corpose e dalla texture ricca. Infine, attenzione speciale alle pelli sensibili che dovranno utilizzare prodotti pensati appositamente per loro, senza profumazione e sicuri per la dermatite.

Offerta Bionike Defence Hydra Crema Idratante Leggera

Olio viso e trattamenti notturni

Infine, spazio anche alla skincare routine notturna che non deve essere trascurata ma che rappresenta invece un momento di vero relax a fine giornata. Dopo aver eliminato dal viso makeup e impurità ci si può quindi finalmente dedicare ai trattamenti ad hoc che possono consistere in maschere viso, burri detergenti e oli.

Offerta Garnier Bio Olio essenziale di lavanda bio e olio d'argan bio

Questi ultimi infatti rappresentano un vero momento Spa poiché sigillano gli step precedenti della skincare routine e nutrono in profondità la pelle. In questo caso da provare sono le formule arricchite da collagene e retinolo, che agiranno tutta la notte per garantire al risveglio un incarnato sano, luminoso e morbido.

Offerta Omia Olio Viso per Pelli Sensibili con Mandorla di Sicilia