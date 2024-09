Creme viso jelly, le migliori da provare subito per il benessere della tua pelle

Leggere, facili da usare e dall'azione immediata. Le creme viso jelly sono il tuo must per una pelle al top.

Fonte: iStock Crema viso jelly, il tuo alleato di bellezza e benessere per la cute

Cosa c’è di meglio che prendersi cura della propria pelle godendosi anche una bella sensazione di freschezza e leggerezza sulla cute stessa? Bene, se questa idea vi piace e volete provarla anche su di voi, ecco che le creme viso jelly sono il vostro prossimo acquisto beauty da fare.

Delle creme dalla consistenza acquosa, fresche, gelée, create appositamente per essere “assorbite” in modo rapido dalla pelle e che puntano a nutrirla e idratarla in modo mirato ma senza appesantirla. Una soluzione ideale, soprattutto se si vogliono lasciare le texture più pesanti e corpose in favore di un prodotto altrettanto efficace ma senza dubbio più leggero, quasi come fosse una seconda pelle.

Ma cosa sono esattamente le creme viso jelly e perché dovremmo provarle tutte?

Cosa sono le creme viso jelly

Quando si parla di creme viso jelly ci si riferisce come detto a dei prodotti in gel o con formulazioni acquose. Delle creme che all’interno della skincare coreana vengono usate come prassi, poiché in grado di donare luminosità alla pelle, donandole un aspetto liscio, sodo e compatto. E che possono essere impiegate come tassello beauty alla tendenza della Jello Skin, ovvero il trend sociale che vuole la pelle con una consistenza perfettamente elastica, polposa e luminosa alla vista.

Delle creme che contengono un aggiunta di acido ialuronico, collagene (presenti naturalmente nel derma e che si riducono con il passare del tempo) peptidi e tanti altri nutrienti ad hoc per la cute e che contribuiscono a donarle massima idratazione e benessere, ma con un tocco leggerissimo, quasi come se non ci fosse.

Indeed Labs Hydraluron Moisture Jelly Crema viso Jelly, il tuo alleato beauty

Come agiscono le creme viso jelly

Dei prodotti che donano compattezza alla pelle del viso e che sfruttano la presenza di acqua nella loro composizione per penetrare molto più rapidamente attraverso la barriera cutanea, regalandole un pieno di benefici e di principi attivi utili a ringiovanire la cute e a rimpolparla a livello visivo e fin dai primi utilizzi. Insomma, un carico di benessere per il vostro volto e per la pelle.

Le creme viso jelly, quindi, oltre ad avere una texture potenziata e che al tatto, pur essendo una crema, risulta molto simile a quella della gelatina, sono la soluzione perfetta per introdurre nella propria skincare abituale un prodotto dall’efficacia massima.

Medicube Collagen Gelatina Crema viso Jelly, il tuo alleato beauty da provare ora

Un plus di principi attivi che aiutano la pelle a levigarsi, schiarirsi e ottenere un aspetto più giovane. Caratteristiche che rendono le creme viso jelly l’alleato perfetto per le pelli mature, agendo a contrasto della perdita di elasticità della cute e andando a rimpolpare a livello superficiale eventuali rughe e linee sottili.

Dermolab crema viso idratante Crema viso Jelly, un plus di idratazione e di leggerezza

Un prodotto da introdurre nella propria skincare da giorno, aggiudicandosi un pieno di idratazione e benessere ma anche in quella della sera, per lasciar agire la crema viso jelly con il favore della notte, momento cui la pelle si rigenera e sfrutta al massimo i nutrienti che gli vengono dati.

Insomma, questo si che è prodotto da provare il prima possibile e che vi saprà regalare un aspetto luminoso, sano e a prova di sguardo.