La nuova ossessione k-beauty è la capsule cream rosa che ti coccola la pelle del viso e del collo

L'innovazione coreana in capsule rosa per la pelle giovane, più virale che mai

iStock La skincare coreana colpisce ancora con questa crema gel in capsule

Jelly, rosa e ripiena di attivi idratanti: da dove poteva venire se non dalla skincare coreana? Da anni un punto di riferimento grazie a prodotti innovativi ed efficaci, I’M SORRY FOR MY SKIN ha droppato una nuova crema davvero particolare.

Si chiama Age Capture ed è formulata per contrastare i segni del tempo e mantenere la pelle del viso e del collo luminosa, tonica e profondamente idratata.

Perché è diventata così virale?

Si tratta di una crema gel dalla texture leggera e fresca, che si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi. Progettata specificamente per la cura della pelle secca, questa crema è arricchita con ingredienti mirati per l’anti-invecchiamento, in particolare con acido ialuronico, noto per la sua capacità di trattenere l’acqua e mantenere la pelle elastica e rimpolpata.

La confezione si presenta molto curata, con una scatola dalle delicate tonalità rosa, arricchita da scritte sia in coreano che in inglese. All’interno troviamo un vasetto da 50 g realizzato in plastica trasparente (ad eccezione del tappo bianco), che permette di intravedere il gel e le piccole perle idratanti contenute al suo interno.

La particolarità di questa crema-gel risiede proprio nella sua formula innovativa: una base in gel arricchita da numerose microperle di crema idratante. Nella confezione è inclusa anche una spatolina di plastica, pensata per prelevare facilmente una perla insieme a una piccola quantità di gel. Il prodotto va poi miscelato — idealmente prelevando una piccola quantità e stendendola sul dorso della mano — prima di essere applicato sul viso, per garantire un’applicazione uniforme e un’efficace idratazione.

I benefici principali

Idratazione profonda: l’acido ialuronico garantisce un’idratazione intensa, fondamentale per mantenere la pelle morbida e prevenire la formazione delle rughe causate dalla secchezza.

Effetto anti-età: Age Capture contiene principi attivi che aiutano a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, stimolando il rinnovamento cellulare.

Elasticità e tonicità: la crema aiuta a migliorare la compattezza della pelle, donando un aspetto più giovane e tonico.

Adatta a viso e collo: spesso trascurata, la zona del collo riceve un trattamento delicato ma efficace, aiutando a uniformare la texture cutanea e prevenire il rilassamento.

Grazie alla sua consistenza gel, è ideale anche come base trucco o per essere usata sotto altri trattamenti.

Chi l’ha già provata ha amato la consistenza jelly che conferisce freschezza immediata al viso, senza risultare appiccicosa. Inoltre si assorbe molto velocemente, requisito fondamentale soprattutto quando fuori le temperature sono molto alte.

Perfetta anche se si vive in ambienti con aria condizionata che secca la pelle e la rende più sensibile agli agenti esterni.

