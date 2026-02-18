Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di benessere ad azione antiage da provare adesso

La pelle si sa, ha bisogno di attenzioni e cure mirate, soprattutto quando l’età avanza e i segni del tempo si fanno più evidenti. Ma non se si riesce a contrastarli con i prodotti giusti, come la crema viso notte di Bionike, Defence My Age Gold. Un concentrato di ingredienti mirati per la cura e il nutrimento della pelle matura, da usare durante la skincare serale e lasciandola agire durante la notte, sfruttando la capacità della pelle di rigenerarsi e ripararsi.

Offerta Bionike La crema viso notte dall’azione antiage

La crema viso notte Defence My Age Gold di Bionike è un elisir per pelli mature

Una crema viso notte da avere nel proprio kit beauty e da usare sempre, per donare alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno grazie alla potente azione di un unico ma efficacissimo prodotto. Ma cos’ha di così speciale la crema viso Defence My Age Gold di Bionike? Sicuramente la sua formulazione, ricchissima di benefici per la cute e che svolgono un’azione mirata contro i segni e le problematiche che la pelle affronta per via dell’invecchiamento fisiologico a cui si va incontro con il passare degli anni.

Gli ingredienti per la cura della pelle

Una crema viso dalla texture ricca, dalla sensazione vellutata e ad alto tasso di comfort. Un prodotto realizzato con Skin Replenish Complex, una combinazione sinergica di un attivo fonte di calcio e peptidi ridensificanti, componenti essenziali per rivitalizzare e rinforzare la pelle matura e per migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle. Ma anche una crema viso arricchita con un Attivo cronobiologico e Acido Ialuronico.

L’Attivo cronobiologico, nasce dalla combinazione di un peptide e due flavonoidi del rosmarino (acido rosmarinico e crisina) che insieme aiutano a ristabilire i naturali bioritmi cutanei, favorendo i meccanismi riparativi della pelle durante il riposo notturno. L’acido ialuronico, invece, che viene veicolato in microsfere per garantire un effetto rimpolpante e un’azione idratante intensa e a lunga durata, oltre a mantenere la pelle elastica e con un corretto grado di idratazione, dona alla pelle un aspetto più liscio e levigato.

Come agisce

Il risultato? Una pelle immediatamente più nutrita, radiosa e tonica, come se stesse vivendo una seconda giovinezza e con il solo sforzo di applicare la crema durante la skincare serale e farsi una bella dormita ristoratrice. Una crema viso notte che contribuisce ad attenuare i segni di fatica e a ridurre la profondità delle rughe già esistenti, prevenendo la formazione di nuove rughe o linee di espressione.

Offerta Bionike La crema viso notte dall’azione antiage

Come si utilizza la crema viso notte di Bionike

Una crema idratante da applicare durante la skincare della sera, dopo la normale detersione, il siero viso e la crema per il contorno occhi, massaggiandola sulla cute del viso e del collo, picchiettandola ed eseguendo dei movimenti circolari verso l’alto, garantendovi un effetto liftante fai da te e aiuta la pelle a mantenersi tonica.

Un vero concentrato di ingredienti mirati ad azione antiage, che preservano la pelle matura e che la schermano dall’azione del tempo. Un alleato mirato e adatto a ogni tipologia di pelle matura, anche a quelle sensibili, permettendo a chiunque di godere di questo boost di benessere antiage e di tutta la qualità e l’attenzione di Bionike.

