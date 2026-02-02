Rimpolpa, leviga e idrata la cute in solo poche gocce. Il siero viso da avere adesso è in sconto ed è l'alleato beauty che non vorrete più lasciare

E se con un solo prodotto si potesse avere un boost di benessere alla pelle immediato grazie all’azione di tre ingredienti must per la cura della cute? Con molta probabilità lo vorremmo provare tutte e subito. Ed ecco che questa possibilità ci arriva proprio adesso, approfittando dello sconto in atto sul siero viso di The Ordinary. Un prodotto dall’efficacia testata e che contiene un trio di ingredienti che fanno davvero la differenza sulla nostra pelle: l’acido ialuronico, la pro vitamina B5 e le ceramidi. Come dire, un concentrato di benessere in un solo siero che una volta provato non vorrete più lasciare.

Un siero viso dall’azione mirata e che grazie alla sua composizione garantisce un’idratazione profonda e stratificata, andando a soddisfare le diverse e esigenze della pelle in ogni suo livello, da quelli più superficiali a quelli più profondi.

Com’è fatto il siero viso che leviga e rimpolpa la pelle

Un siero viso che agisce sia per idratare la cute che per levigarla e rimpolparla, andando a uniformare la grana della cute e donandole un aspetto ringiovanito, sano e fresco. Ma come fa il siero viso di The Ordinary a fare tutte queste cose in sole poche gocce? Ovviamente grazie al mix di ingredienti di cui si compone.

L’acido ialuronico a 5 pesi, garantisce un’idratazione mirata e multilivello alla pelle, permettendole di mantenersi elastica e morbida per tutto il giorno, ed evitando che si disidrati perdendo di tono.

La pro-vitamina B5, invece, serve per trattenere al massimo tutta questa idratazione, evitando che si disperda e assicurando alla cute di mantenersi sempre al giusto livello di benessere ed equilibrio.

Infine, le ceramidi, agiscono per aiutare e sostenere la barriera protettiva della cute, assicurando al viso massima protezione e la corretta schermatura contro gli agenti esterni.

Come si utilizza il siero viso The Ordinary

Un siero viso che idrata, nutre, dona benessere e protegge la cute, tutto in un solo prodotto, facile da utilizzare e da introdurre al posto del vostro siero viso durante la skincare mattutina e serale.

Un prodotto dalla texture leggera, che si applica facilmente e che svolge un’azione idratante e rimpolpante, lasciando la pelle del viso immediatamente più compatta e liscia al tatto.

Per godere al massimo dei benefici del siero viso di The Ordinary, dovrete applicare poche gocce di prodotto direttamente sul viso dopo la normale detersione, il tonico e la crema contorno occhi, massaggiandolo bene con movimenti leggeri e verso l’alto, favorendo una sorta di effetto lifting naturale o anche picchiettandolo sulla pelle, andando a stimolare la circolazione. E lasciando che il siero viso e tutti i suoi ingredienti mirati penetrino nella pelle, svolgendo il loro lavoro e assicurando a voi, con il minimo sforzo, una pelle rimpolpata, rinvigorita, idratata e dall’aspetto più tonico e compatto, fin dalle primissime applicazioni.

Insomma, se c’è un prodotto a cui vale la pena cedere il siero viso di The Ordinary è l’assicurazione di benessere e bellezza per la pelle che vale la pena sottoscrivere e di cui godere fin da subito.

