Il segreto per una pelle luminosa e super idratata? È l’acqua di rose

Acqua di rose, l'alleato di bellezza e benessere per la pelle

Quando si pensa a qualcosa di delicato, puro, qualcosa che rappresenti a pieno la bellezza, una delle immagini che ci vengono subito alla mente sono loro, le rose. Dei fiori che emanano fascino e che sono state elevate a simbolo di amore e romanticismo. Ma anche un fiore dalle mille proprietà benefiche per la nostra pelle, soprattutto quella del viso. L’acqua di rose, infatti, è uno dei prodotti migliori per prendersi cura della pelle e per donare al volto un tocco raggiante, luminoso e pieno di benessere.

Da dove arriva l’acqua di rose

Un cosmetico, se così lo si può definire, che nasce nell’antica Persia, quando il medico Avicenna propose per la prima volta, nel X secolo a.C., un distillato di rosa damascena. Un’acqua benefica utile come rimedio per diversi problemi di salute. Da quel momento in poi, l’acqua di rose è entrata nella beauty routine delle donne del mondo arabo, dell’Egitto e dell’India. Fino ad arrivare anche da noi, entrando di diritto tra gli ingredienti must have per la cura della pelle.

I benefici

Un’acqua che vanta tantissime proprietà terapeutiche e aromatiche. E che si ottiene attraverso un processo di distillazione a vapore, durante il quale l’olio essenziale contenuto nei petali di rosa viene separato dagli stessi, creando un’acqua profumata e ricca di proprietà.

Un’acqua che, come prima cosa, ha un potere calmante e lenitivo, utile in caso di pelle sensibile, irritata o arrossata. Ma non solo. Quest’acqua benefica per la cura della pelle ha anche un enorme potere idratante, dato dalla sua capacità di trattenere l’umidità, cosa che lo rende il prodotto perfetto per essere utilizzato come tonico viso durante la skincare, per calmare la pelle dopo l’esposizione solare, ma anche per alleviare le cuti acneiche o che soffrono di rosacea.

In più, cosa non da poco quando si parla di cura del nostro viso, l’acqua di rose è anche particolarmente ricca di antiossidanti, utili per contrastare i danni dei radicali liberi e per rallentare la comparsa dei segni tipici dell’invecchiamento cutaneo. Un vero e potente alleato beauty, che aiuta a mantenere la pelle sana e il PH della stessa in equilibrio.

Come usare l’acqua di rose nella skincare viso: i prodotti da acquistare

Proprio grazie a tutti i benefici appena descritti, è facilmente intuibile il motivo per cui l’acqua di rose, sia uno degli ingredienti più amati ed efficaci per la cura della pelle del viso (e non solo). Un prodotto da inserire nella propria beauty routine e che agisce in modo profondo e delicato sulla cute, donandole un plus di benessere e bellezza.

Ma come usarlo? Dato il suo potere astringente e tonificante, l’acqua di rose è perfetta per essere utilizzata sotto forma di tonico viso, da applicare dopo la detersione e prima del siero. In particolare, il tonico all’acqua di rose vi permette di ridurre la visibilità dei pori ma senza andare a seccare la pelle, donando alla stessa un tocco di freschezza e di luminosità unica. E usarla è davvero semplicissimo! Vi basta spruzzare il tonico direttamente sul volto oppure bagnare un dischetto di cotone con la vostra acqua di rose e picchiettarla delicatamente sul viso, in particolare sulle zone soggette più alla formazione di rughe e linee sottili.

Allo stesso modo, poi, questo ingrediente si può utilizzare anche per combattere eventuali borse e occhiaie, applicando dei patch occhi imbevuti di acqua di rose o utilizzando una crema apposita per il contorno occhi che lo contenga, e donando al vostro sguardo un aspetto più radioso.

E ancora regalando alla vostra pelle un boost di idratazione con una crema viso all’acqua di rose, una carezza delicata e davvero irrinunciabile. Un prodotto che si assorbe facilmente ma che lascia una sensazione di elasticità e freschezza per tutto il giorno.

E fino alle maschere in tessuto a base di questo ingrediente miracoloso per la pelle, ottenendo un effetto illuminante immediato e donando al viso un concentrato di benessere e bellezza impareggiabile. E tutto grazie a un unico ingrediente, l’acqua di rose, un alleato naturale che renderà la vostra pelle setosa come il petalo di una rosa.

