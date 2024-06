Tonifica, rinfresca e riduce le rughe: l’ice roller è la nostra nuova ossessione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il tool di bellezza più amato dalle star diventerà la tua nuova ossessione! Si tratta dell’ice roller, uno strumento che permette di eliminare i gonfiori e i rossori dal viso, rendendo la pelle luminosa e splendida in pochi minuti.

A cosa serve l’ice roller

Maneggevole e utilissimo, l’ice roller permette di alleviare i gonfiori del viso, drenando e defaticando il contorno occhi. La zona che entra a contatto con l’epidermide solitamente possiede un gel morbido che, riposto in frigorifero, congela in modo rapido e diventa uniforme.

Il rullo, una volta tolto dal frigo, andrà passato sul viso e il collo detersi per almeno dieci minuti. Il bello di questo strumento è che si può usare insieme ad un olio o un siero idratante, ma anche da solo l’ice roller ha un effetto super, stimolando il microcircolo, eliminando il ristagno di liquidi e i segni della stanchezza.

I benefici dell’ice roller

I benefici dell’ice roller sono numerosi, non a caso questo strumento è particolarmente indicato per la skincare routine estiva. Permette infatti di ridurre le infiammazioni e i rossori, restringendo i vasi sanguigni.

Aiuta a lenire la pelle irritata, calmando gli arrossamenti provocati da rosacea, eczema o acne. L’ice roller inoltre può essere utile per ridurre il gonfiore di occhiaie e borse grazie all’effetto freddo che permette di stimolare il drenaggio linfatico e ridurre la ritenzione di liquidi.

La pelle appare da subito più soda e liscia, grazie anche alla capacità dell’ice roller di stimolare la circolazione sanguigna, apportando ossigeno e sostanze nutritive alla superficie dell’epidermide.

Infine l’ice roller è ottimo per restringere i pori e favorire l’assorbimento dei trattamenti successivi.

Come si usa l’ice roller

Per massimizzare i benefici decongestionanti dell’ice roller è essenziale usare questo tool nel modo giusto. Il primo step consiste nel riporre lo strumento nel freezer, lasciandolo raffreddare per due o tre ore.

Dopo aver preparato il tuo ice roller attendi circa cinque minuti, in caso contrario infatti potrebbero verificarsi bruciature ed escoriazioni a causa del contatto del rullo gelato con la pelle calda.

A questo punto esegui il massaggio, muovendo il rullo dall’alto verso il basso. In questo modo favorirai alla perfezione il flusso della circolazione e otterrai un effetto migliore. Non usare un’eccessiva pressione e ricordati di non lasciare l’ice roller sullo stesso punto del viso per più di due minuti.

Dopo ogni uso lava l’ice roller, questo consentirà di prevenire la formazione dei batteri.

I migliori ice roller

In silicone di alta qualità, questo ice roller è resistente e delicato sulla pelle. Per usarlo basta riempire o stampo con acqua e aggiungere ciò che si preferisce, fra rosa, gel di aloe vera o cetrioli.

La versione in silicone dell’ice roller è così comoda che puoi usarla anche con la pietra gua sha. Su Amazon è disponibile un piccolo set che permette di ridurre i gonfiori del viso e di illuminare la pelle, risvegliando al massimo l’incarnato.

Se cerchi una versione comoda da portare in viaggio scegli questo ice roller mini, con tanti colori e la possibilità di personalizzarlo in base alle tue esigenze.

Rullo facciale Ice roller che riduce i gonfiori e allevia i rossori

Oltre alla versione in silicone esistono altre tipologie di ice roller. Questi strumenti hanno un design aerodinamico e fluido, perfetto per adattarsi alle linee del viso e del collo, replicando i movimenti di un massaggio.

Il bello di questi ice roller è che puoi usarli comodamente sul viso, ma anche sfruttarli per ridurre la ritenzione in altre zone del corpo e donare sollievo durante l’estate.

Rullo di ghiaccio freddo per massaggi Ice roller per ridurre gonfiori e fastidi

