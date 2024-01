Ridoki, come funziona (e dove comprare) il beauty tool liftante e anti age

Fonte: iStock I benefici per il viso del massaggio facciale con Ridoki

Apprezzatissimo in Asia e molto simile al più famoso Rullo di Giada, il Ridoki è un nuovo beauty tool per il massaggio facciale che stimola la produzione di collagene, riduce l’aspetto delle rughe e regala un effetto liftante a tutto l’ovale del viso. La sua particolarità è nella forma: la testina infatti è ricoperta di piccole borchie che permettono la stimolazione della cute. Ecco come utilizzarlo e dove acquistarlo.

Ridoki, il nuovo face tool dall’azione anti-age

Dalla forma a T, il Ridoki è l’ultimo arrivato tra i beauty tool ma è da tempo già estremamente conosciuto e apprezzato in tutta l’Asia.

Basandosi sui principi chiave della riflessologia facciale e della digitopressione tra i benefici del Ridoki c’è quello di riuscire a stimolare e riattivare la circolazione sanguigna, riattivare la produzione di collagene ed elastina e migliorare l’ossigenazione cutanea. Grazie alla forma della sua testina borchiata (ma più delicata rispetto ai micro aghi del dermaroller) l’utilizzo costante di questo massaggiatore per il viso permette di conferire al tessuto cutaneo un aspetto più sodo ed elastico, agendo sull’aspetto delle rughe sottili e liftando totalmente l’ovale del viso.

Come si utilizza

Adatto anche in caso di pelle sensibile e reattiva, per ottenere dei risultati visibili il Ridoki deve essere utilizzato quotidianamente, meglio se la sera, per evitare fastidiosi arrossamenti.

Dopo la consueta detersione, applicare sul viso un olio o un siero dalla texture ricca per facilitare i movimenti del massaggio facciale e far penetrare meglio gli attivi negli strati più profondi del derma. Si procede dunque con movimenti dal basso verso l’alto, con lo scopo di contrastare il fisiologico cedimento dei tessuti. Iniziate quindi a massaggiare il collo, salendo verso la mandibola e concentrandovi infine sull’ovale del viso. In questo caso andrà fatto scorrere sul volto dal centro verso l’esterno premendo delicatamente. Il risultato? Un viso più sodo, luminoso e dalla grana compatta.

Anche per il corpo

Non solo per il viso, il massaggiatore Ridoki può essere utilizzato anche sul corpo, per andare a lavorare sulle lassità dei tessuti, cellulite, buccia d’arancia e stimolando il linfodrenaggio.

Partendo dalle caviglie e salendo verso l’alto il Ridoki può diventare un valido alleato per combattere gli accumuli adiposi soprattutto nella zona di fianchi e cosce. Anche in questo caso meglio utilizzare il massaggiatore dopo aver applicato una ricca crema corpo, oppure subito dopo la doccia, per far scorrere meglio la testina e ridurre gli arrossamenti.

I migliori da acquistare su Amazon

Roll on Jade, Massaggiatore Ridoki

Brand francese, il massaggiatore di Roll on Jade è realizzato in ossidiana nera natuale al 100%. La testina permette di attivare la circolazione sanguigna, migliorare l’aspetto del derma e aiutare l’eliminazione delle tossine.

Sonew, Massaggiatore facciale Ridoki

Massaggiatore viso in acciaio è caratterizzato da una testina borchiata per massaggiare il viso. Il suo utilizzo rende la pelle più tonica e luminosa, agendo sui cedimenti dell’ovale e contrastando la formazione delle rughe.

Sonew Massaggiatore facciale Ridoki

Jonlaki, Massaggiatore in acciaio inox Ridoki

Dal design multifunzionale e realizzato in acciaio inossidabile il massaggiatore Ridoki può essere utilizzato su viso e corpo. La texture antiscivolo lo rendono inoltre molto facile da impugnare e utilizzare. Caratterizzato da una testina con borchie, può essere utilizzato sul viso applicando una leggera pressione per stimolare la produzione di collagene ed elastina.

Jonlaki Massaggiatore facciale Ridoki in acciaio inox

Solomi, Kit Ridoki

Doppio kit in metallo, il massaggiatore Solomi è caratterizzato non solo dalla tipica testina Ridoki ma anche da una sonda per l’agopuntura. Utilizzati in sinergia questi beauty tool possono andare a sciogliere le tensioni dei muscoli facciali e migliorare l’aspetto del derma.

Solomi Massaggiatore facciale Ridoki kit da due in oro e argento

Dioche, Massaggiatore facciale in legno e metallo

Realizzato in legno di pino e rame, il massaggiatore viso è perfetto per promuovere il drenaggio linfatico locale e migliorare la circolazione sanguigna. Il suo utilizzo quotidiano va a rimuovere le rughe e le linee sottili, dando alla pelle un aspetto più tonico, luminoso e sano.

Dioche Massaggiatore facciale in legno e metallo