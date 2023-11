Massaggiatore cervicale: come funziona e quali prodotti acquistare

Fonte: 123RF

Lo stile di vita sedentario, la postura errata, le molte ore di lavoro davanti al computer e la frequente abitudine ad accumulare stress e tensioni proprio nella zona cervicale, ne fanno un disturbo molto comune tra la popolazione. Parliamo dei dolori alle cervicali, grande cruccio che non risparmia nessuna età.

Non tutti possono permettersi il lusso di rivolgersi a massaggiatori esperti per sciogliere le tensioni cervicali, motivo per cui i massaggiatori cervicali sono un sogno per chi soffre di dolori al collo e schiena.

Purtroppo non possono sostituire le mani esperte di un professionista e non possono sostituire una costante attività di fisioterapia eseguita sotto controllo medico, sopratutto in caso di patologie conclamate. Tuttavia, chi ha provato a casa i massaggiatori cervicali ha dichiarato di aver tratto beneficio dal loro utilizzo quotidiano in particolare per prevenire il dolore e dare sollievo momentaneo a contratture e tensioni, oltre ad essere una breve coccola molto apprezzata per aiutare a rilassarsi soprattutto a fine giornata o dopo l’attività fisica.

Ne esistono molti in commercio ma prima capiamo come funzionano.

Come funzionano

Grazie a una combinazione di testine in movimento e calore, lavorano al fine di prevenire le infiammazioni della zona spalle e collo. La loro funzione è quella di imitare il più possibile i movimenti di un massaggio shiatsu, unendo la funzione calore tipica delle mani dei massaggiatori esperti e la loro gestualità.

Diversi nella forma, che può essere a collare o a cuscino, i massaggiatori per cervicale si differenziano anche per alcune caratteristiche tecniche e per la tipologia di massaggio.

Tutti hanno in comune il grande pregio di poter essere utilizzati quotidianamente a casa, in ufficio o in viaggio. La chiave è sempre la costanza: bastano 30 minuti al giorno per provarne in benefici già nel giro di pochi giorni. Qui di seguito abbiamo raccolto i dispositivi che utilizzano movimenti rotanti, rulli ed l’elettrodi invisibili, suddivisi per fascia di prezzo.

Meno di 70 euro

Il massaggiatore elettrico Snailax offre un massaggio shiatsu con 8 nodi rotanti utili a rilassare i muscoli di collo, le spalle, ma volendo anche per le gambe e la schiena. Puoi usarlo dove vuoi perché è senza fili e la ricarica dura fino a 80 minuti. La funzione di calore a infrarossi offre un massaggio piacevole e aumenta il potere del massaggio

Snailax Massaggiatore Collo e Spalle Ricaricabile

Il cuscino che ti coccola: Omassa propone un massaggiatore a testine che accompagna le forme del tuo corpo anche da disteso, adattandosi perfettamente alle curve del collo e della schiena per offrire un’esperienza di massaggio più confortevole. 2 posizioni di riscaldamento diverse capaci di accontentare contemporaneamente sia il collo che la schiena e 2 livelli di riscaldamento: questi gli ingredienti del tuo prossimo cuscino massaggiante preferito.

Tu regoli l’intensità in bassa, media e alta a seconda dell’età e della tua percezione del dolore. Con 4 nodi massaggianti shiatsu profondi, stenderti in divano a letto con il tuo massaggiatore riscaldato sarà un momento di vero relax.

Omassa Cuscino massaggiante

Meno di 50 euro

Più piccolo e pratico del precedente ma con la stessa mission: alleviare i dolori di schiena e collo quando e come vuoi. A casa, in macchina, in ufficio o in viaggio, le 8 testine rotanti a 3 velocità lavorano per alleviare la tensione e l’affaticamento dal dolore muscolare post-allenamento e da eventuali dolori muscolari causati da stress e cattiva postura. In materiale in flanella morbidissima, è facile da pulire e traspirante.

Kasakily Cuscino Massaggiante Cervicale

Sembrano delle grandi cuffie per ascoltare la musica, eppure è proprio un massaggiatore per le cervicali: un oggetto al confine tra design e funzionalità, la tecnologia del telaio consente a questo massaggiatore per il collo di adattarsi al meglio alla curva del collo. I suoi elettrodi pieghevoli a 360° e le 16 differenti intensità ne fanno un prodotto tecnologico top ad un prezzo ultra accessibile. Nessuno si accorgerà che stai facendo un massaggio ma il relax è assicurato!

Illenya Massaggiatore Cervicale Collo ILLENYA® di 4a Generazione Pieghevole

Meno di 20 euro

Il tuo alleato di relax e benessere è così invisibile che lo puoi inossare senza che nessuno lo sappia: Jarper propone un massaggiatore ad impulsi impulsi elettrici che stimolano le fasce muscolari contratte.

Ha un diametro di soli 7,4 cm, è spesso solo 1,7 cm e pesa 65 g, così da portarlo anche in borsa o in zaino senza occupare spazio. Un ricarica dura fino a 3 ore e lo ricarichi come un cellulare grazie alla comoda presa usb.

Jarper Massaggiatore Elettrico Bioelettrico EMS Portatile per il Collo

Se l’azione meccanica del massaggiatore cervicale non fosse abbastanza, puoi sempre intervenire manualmente con l’auto massaggio alle cervicali: provalo e non ne potrai più fare a meno – e il tuo collo ringrazia!

Vuoi rimanere sempre aggiornato sui prodotti tecnologici in offerta? Unisciti al nostro canale Telegram!