Fondotinta per pelli mature: come sceglierlo e i migliori prodotti da acquistare online

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Fondotinta per pelli mature

Adattare la propria routine di bellezza al tempo che passa è essenziale per avere sempre un viso bello e luminoso. I fondotinta per pelli mature, non a caso, sono prodotti specifici, studiati per rispondere alle esigenze di una pelle che muta con l’età.

Macchie, piccole rughe e segni d’espressione infatti si possono non solo coprire, ma grazie al fondotinta giusto è possibile anche contrastare questi piccoli difetti della pelle.

Su Amazon infatti si possono trovare numerosi fondotinta per la cura del viso. Si tratta di prodotti multifunzionali e altamente rispettosi della pelle, pensati per combattere la perdita di luminosità, per idratare e uniformare il tono della pelle.

Il prodotto infatti si fonde con la pelle senza però creare sbavature oppure appesantirla, donando un risultato favoloso.

I migliori fondotinta per pelli mature

La pelle secca è uno dei sintomi dell’avanzare dell’età. La soluzione è il Fondotinta Candid Photoready, l’ideale per nascondere le piccole imperfezioni e uniformare l’incarnato, nutrendo in profondità.

Questo prodotto offre una coprenza media, comportandosi proprio come una BB cream. La formulazione è ottima, arricchita con antiossidanti, anti luce blu e ingredienti anti inquinamento.

Coprente e con ingredienti anti età, anche il fondotinta Catrice è particolarmente adatto per le pelli mature. Contiene infatti Niacinamide, una sostanza essenziale per contrastare i segni del tempo.

La tenuta è waterproof e il prodotto si stende con estrema facilità, lasciando il viso morbido e luminoso, grazie anche alla texture ultra leggera. In più il fondotinta è vegano, senza oli, grassi e alcol.

Offerta Catrice Liquid Coverage Fondotinta pelli mature 24 ore

Preferisci il siero? Allora prova lo skin booster di Deborah Milano che unisce le proprietà del fondotinta e quelle del siero per la skincare. La formulazione contiene Vitamina C, perfetta per illuminare il viso e agire come antiossidante.

Il dosatore con il contagocce consente un’applicazione mirata e aiuta a dosare al massimo il prodotto senza sprecarlo.

Offerta Skin Booster Fondotinta Fondotinta in siero

Se invece non vuoi spendere troppo, ma ottenere comunque buoni risultati sulla pelle matura prova la soluzione di Makeup Revolution.

Dalla consistenza impalpabile, questo fondotinta ha un prezzo davvero piccolo. Pensato per pelli mature, offre una copertura media, rendendo la pelle setosa e morbida.

Low price e super performante, Skin Silk Serum Foundation, è un fondotinta pensato appositamente per le pelli mature. Contiene infatti acido ialuronico e peptidi, sostanze che tonificano, illuminano e idratano la pelle in profondità.

È a base di acido ialuronico anche il fondotinta liquido di L’Oréal Paris. Un prodotto studiato per pelli mature, levigante e coprente. La formulazione è arricchita con SPF 24, l’ideale per rendere la pelle del viso tonificata e idratata, nascondendo i segni del tempo.

L'Oréal Paris Serum Fondotinta liquido con SPF 24

Infine cerchi un effetto lifting? Allora quello che fa per te è il fondotinta Korff Crema. Un vero e proprio prodotto anti-età da tenere sempre con sé, appositamente studiato per levigare i segni d’espressione e le rughe.

Contiene acido ialuronico e vitamina E, ideali per idratare a fondo la pelle, donando luminosità e distendere le piccole rughe, regalando un viso splendido e levigato.

Offerta Korff Fondotinta Crema Fondotinta effetto lifting

Come scegliere il fondotinta per pelli mature?

Come scegliere il fondotinta per una pelle matura e non sbagliare? Sono diversi i fattori da prendere in considerazione. Prima di tutto la composizione del prodotto.

Punta su una formulazione a base di ingredienti anti-age, come l’acido ialuronico, ideale per uniformare l’incarnato e rimpolpare le piccole rughe. Ma anche gli antiossidanti, utili per rendere la pelle super luminosa e compatta.

Il rischio, soprattutto quando si cerca la coprenza in un fondotinta, è sempre quello di acquistare prodotti che nascondono le imperfezioni, ma creano un fastidioso effetto “mascherone”.

Dunque valuta con attenzione la consistenza del tuo fondotinta. Puoi sceglierlo in crema, compatto o a base liquida, l’importante è che non contenga siliconi, queste sostanze infatti tendono ad accumularsi nelle rughe, evidenziandole ancora di più.

Un altro elemento da prendere in considerazione è la tua tipologia di pelle. Le pelli grasse infatti sono particolarmente delicate, per questo dovresti evitare prodotti a base di oli.

Punta invece su un prodotto in polvere e con una consistenza densa, ma soprattutto un effetto naturale.

Hai la pelle secca e sensibile? Opta per un prodotto specifico che possa nutrire la pelle in profondità e donare una buona coprenza, senza irritare. In particolare in commercio si possono trovare diverse formulazioni in siero che consentono di uniformare al massimo l’incarnato senza però appesantirlo, ma donando super leggerezza.

Infine ricordati di scegliere il colore giusto. Questo step è essenziale per avere un effetto naturale. Testa il colore su un lato del viso, posizionando sulla linea della mandibola qualche goccia. In questo modo avrai la certezza che non ci sia uno stacco di colore fra collo e viso.

Ricordati poi che il colore può variare a seconda delle stagioni. D’estate dunque ti servirà un tono più scuro e caldo, mentre d’inverno leggermente più chiaro.

Come applicare il fondotinta per pelli mature?

L’applicazione del fondotinta è essenziale per regalare un effetto naturale, soprattutto quando si parla di pelli mature. Dopo aver scelto il prodotto che fa per te, dunque, impara ad applicarlo in modo impeccabile.

Prima di tutto prepara la pelle a ricevere il make up, detergendo il viso con un prodotto ad hoc. Se hai la pelle grassa completa lo step della detersione con un tonico: ti consentirà di ridurre i pori, rispettando la cute.

In seguito applica il siero e la crema idratante, senza dimenticare il contorno occhi. In questa zona infatti la pelle è più sottile e delicata, per questo ha bisogno di cure speciali.

Quando la crema si sarà assorbita applica il fondotinta per pelli mature. Preleva una piccola quantità di prodotto con un pennello oppure con una spugnetta, poi spumalo partendo dal centro verso l’esterno.

Nei punti critici migliora la coprenza utilizzando un correttore che ti permetterà di dire addio a macchie cutanee, occhiaie e rughe. Infine fissa il trucco con la cipria, in questo modo riuscirai a eliminare l’effetto lucido (decisamente antiestetico!) e renderai la tua base più duratura.

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le ultime mode beauty? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e non perderti nessuna novità.