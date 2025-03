Con più di 11.000 recensioni questo è il miglior fondotinta per pelli grasse. E costa solo 7 euro

Questo fondotinta con oltre 11mila recensioni è il migliore per regalare un make up perfetto anche alle pelli grasse

Fonte: iStock Photos Fondotinta per pelle grassa

Si chiama Catrice HD Liquid Coverage il miglior fondotinta per pelli grasse. Un prodotto che ha conquistato gli utenti di Amazon, con oltre 11mila recensioni, e i creators di TikTok e Instagram che l’hanno messo alla prova.

Perfetto per chi ha una pelle grassa e con tendenza acneica, questo fondotinta ha un effetto opacizzante e garantisce una lunga durata, svolgendo una funzione seboregolatrice.

Truccare la pelle grassa o con tendenza acneica non è mai semplice. Spesso infatti nel tentativo di combattere l’effetto lucido e le imperfezioni si finisce per utilizzare troppi prodotti, creando strati di cipria opacizzante, primer e correttore.

Il problema in realtà si può risolvere facilmente selezionando il fondotinta giusto per pelle grassa. Un prodotto studiato ad hoc per gestire l’eccesso di sebo, esaltando l’incarnato senza nasconderlo, uniformando e donando al viso un aspetto radioso e sano.

I migliori prodotti sono oil free e leggeri, con una coprenza modulabile e un finish matte. Lo scopo? Sentirsi sempre a proprio agio con la pelle chi si ha, senza la necessità di trasformarla o coprirla totalmente.

Qual è il migliore fondotinta per pelle grassa

Il potere di Catrice HD Liquid Coverage sta proprio qui: un prodotto che elimina l’effetto lucido facilmente senza però “soffocare” la pelle. La sua formulazione infatti è arricchita con potenti sebo-regolatori che donano un aspetto opaco e naturale al viso.

Offerta Catrice HD Liquid Coverage Fondotinta per pelli grasse

La texture in crema, inoltre, è formulata per non essere liposolubile. Ciò significa che non si scioglie con il sebo, al contrario lo assorbe. Il prezzo? Decisamente piccolo! Con lo sconto del 17% infatti lo paghi solo 6,90!

Come truccarsi con la pelle grassa

Come truccare la pelle grassa? Prima di applicare il make up è importante prendersi cura della pelle nel modo giusto, preparandola con una doppia detersione e l’applicazione di una crema idratante specifica.

Una volta che la pelle sarà idratata e pulita si potrà passare all’applicazione del trucco. Parti dal primer, scegliendo un prodotto capace di controllare al meglio la produzione di sebo e garantire una lunga tenuta.

L’ideale è optare per un prodotto in gel o in crema. Passa poi al fondotinta, stendendolo con l’aiuto di una spugnetta oppure di un pennello. Questo step, come abbiamo accennato, è essenziale. Per questo è importantissimo optare per un prodotto che regali massima coprenza, ma anche leggerezza, grazie alla presenza di ingredienti sebo-regolatori.

L’ultimo step è l’uso della cipria. Sceglila compatta e non troppo pesante. Ti servirà per fissare al meglio il tuo make up, correggendo le imperfezioni. La sua consistenza consentirà di eliminare l’effetto lucido, donando una coprenza matte.

Preleva un po’ di prodotto con il pennello, poi scarica l’eccesso sbattendolo leggermente. Poi applica sul viso e attendi qualche secondo. Questo ultimo step ti consentirà di rafforzare l’azione del fondotinta, garantendoti un make up per pelli grasse che durerà per tutto il giorno.

