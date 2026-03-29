Aiuta a fissare il trucco, elimina l’effetto lucido e non appesantisce la pelle: la cipria trasparente opacizzante di Maybelline è l’alleata da provare subito

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La cipria trasparente e opacizzante rende il trucco più duraturo

C’è ma non si vede: la cipria trasparente e opacizzante l’abbiamo provata tutte almeno una volta nella vita e quando la incontriamo non vogliamo più lasciarla. Senza esagerare, infatti, la possiamo considerare il prodotto che fa la differenza tra un trucco che mostra il passare delle ore e uno sempre perfetto. Presente nel nostro beauty, lo è anche nelle collezioni di numerosi brand che ce l’hanno fissa in catalogo. Tra quelli che hanno conquistato le make-up lover e non solo c’è Fit Me Matte&Poreless di Maybelline, un brand low cost solo nel prezzo, ma non nella qualità e che potete comprare su Amazon. Qui migliaia di utenti l’hanno già provata apprezzandone i vantaggi tanto da eleggerla il loro prodotto del cuore.

La cipria trasparente a differenza di quella colorata, va a opacizzare l’incarnato senza appesantire il trucco e la sua composizione a base di perlite anti-lucido e polveri opacizzanti è pensata per essere utilizzata da tutte, senza seccare o ostruire i pori. Una cipria che si dimostra fin da subito versatile, ma che riserva tantissime sorprese tutte da scoprire.

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Tutti i vantaggi della cipria Fit Me Matte&Poreless di Maybelline

Che tu sia esperta di make-up o meno sai perfettamente che la cipria è il tocco finale usato anche dai professionisti per fissare il trucco. Con la cipria trasparente opacizzante avrai lo stesso risultato e molto di più.

A rendere la Fit Me Matte&Poreless di Maybelline una delle più acquistate online è la sua texture che è talmente tanto leggera, quasi impalpabile, che si sposa bene con qualsiasi tipologia di pelle, persino quelle più sensibili o grasse.

La cipria, infatti proprio per il suo effetto opacizzante è particolarmente ideale per chi ha la pelle mista o grassa perché va a eliminare l’effetto lucido su zone problematiche come la zona T e il mento, ma non è l’unico vantaggio.

A prescindere dalla tipologia di pelle, la Fit Me Matte&Poreless è diventata il mai più senza di molte amanti del beauty che la usano come step finale del make-up. Perché? Perché una volta terminata la base, ti basterà applicare un velo di cipria trasparente opacizzante e il fondotinta o il correttore dureranno tutto il giorno senza l’odioso effetto sbavatura. Se pensi che sia efficace solo sul viso, devi ricrederti, la cipria può essere sfruttata anche sulle labbra così da rendere il rossetto ancora più resistente senza alterarne il colore, grazie alla formula trasparente.

Come abbiamo anticipato, la cipria di Maybelline è versatile e quindi in un attimo si trasforma in un primer per un trucco occhi che dura ore. Steso sulla palpebra va a preparare la pelle al trucco, rendendo il make-up duraturo anche nelle giornate umide o particolarmente calde.

Come usare al cipria trasparente opacizzante

Ora che abbiamo visto tutti i vantaggi della cipria Fit Me Matte&Poreless siamo certe che non vedrai l’ora di averla e anche in questo caso la cipria ti viene incontro perché è davvero semplicissima da usare.

Terminata la base, preleva con un pennello a setole morbide il prodotto eliminando l’eccesso. Ora partendo dal centro del viso distribuiscila verso l’esterno in modo uniforme. Se hai la pelle grassa applica un secondo strato nella zona T che tende a lucidarsi maggiormente. Con pochi gesti avrai un incarnato levigato e luminoso per tutto il giorno.