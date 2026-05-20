Ne matte ne glow, la pelle in primavera ha un effetto Cloud Skin, la tendenza naturale e ricercata che dona un nuovo equilibrio al viso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Naturale e luminosa, la cloud skin è la tendenza make-up della primavera, per un viso leggero come una nuvola

Dopo la glow skin effetto lucido e la matte skin in versione opaca, ecco che questa primavera la pelle si trasforma in una nuvola, con la cloud skin, l’ultima tendenza in fatto di cute e di come voler far apparire il proprio viso. Un make-up molto più simile a quello matte, ma che ha una particolarità in più, ovvero un effetto quasi etereo, leggero, impalpabile, come le nuvole, un trucco più elegante, sofisticato e che sembra proprio essere un must per questa nuova bella stagione.

La pelle effetto nuvola è lo skin trend da seguire ora

Un trend che è molto più di questo, una vera rivoluzione estetica se si pensa a quanto negli ultimi tempi siamo state tutte prese dal rendere la nostra pelle il più luminosa possibile. Una cute che, con la cloud skin fa capire quanto ci sia la voglia di tornare a un equilibrio diverso, più naturale e portabile ogni giorno, mostrando una pelle dal finish leggero e matte, che ricorda l’armonia e la bellezza impalpabile delle nuvole.

Cos’è la cloud skin

Ma di cosa si tratta esattamente? Il nome ci dice già molto. La cloud skin, infatti, si contraddistingue per il suo finish morbido, quasi vellutato, in cui la pelle appare uniforme, levigata, non opaca ma nemmeno glow, ma con una luminosità che sembra essere soffusa, che viene da dentro e che non riflette la luce esterna, in modo molto naturale. Una pelle che non elimina le imperfezioni ma che le addolcisce, con discrezione e armonia, senza eccedere nel trucco e senza creare maschere poco naturali, ma puntando a un sano benessere e un equilibrio anche visibile.

Una tendenza che quindi cerca di riportare a una sana via di mezzo, tra la ricerca di una pelle extra luminosa e fin troppo perfetta, al limite dell’innaturale, e una cute dall’aspetto più “rilassato”, uniforme, luminoso ma anche fresco, vitale. Insomma, una pelle meno costruita e più vera.

Come si realizza un make-up in versione Cloud Skin

Per realizzare questo make-up in perfetto equilibrio tra un finish naturale e uno che punta alla raffinatezza, non servono molti step o prodotti, ma solo quelli giusti, applicati nel momento e nelle dosi giuste.

Per prima cosa, quindi, occorre preparare la pelle. Cosa significa? Molto semplicemente prendersene cura, idratandola a fondo in modo che il make-up che andrete ad applicarvi non si depositi nelle pieghe, del viso o delle linee sottili. Un’idratazione che deve avvenire con ogni singolo prodotto, dal detergente al siero e fino ovviamente alla crema viso, optando per un prodotto fresco e che si assorba facilmente.

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Ed eccoci al momento del trucco, o meglio della realizzazione della base della vostra Cloud Skin. Per realizzare l’effetto impalpabile tanto desiderato, vi occorrerà un buon primer viso effetto blur e una skin tint o un fondotinta dalla texture leggerissima, che uniformino la pelle senza appesantirla e che non abbiano un effetto coprente esagerato, in modo da far vedere la pelle sottostante e le sue sfumature naturali.

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Una volta fatto si passa all’applicazione del bronzer e del blush, optando per dei prodotti in crema, per permettergli di fondersi in modo omogeneo con la pelle e senza che si creino degli stacchi innaturali e poco armoniosi. Lo scopo è quello di scolpire il viso ma con naturalezza, con un effetto soffuso.

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Infine, si applica un velo di cipria, ma solo in zone ben precise del viso, come la zona T, evitando che si crei un effetto lucido ma mantenendo la tridimensionalità del volto e un finish luminoso, vivo ed equilibrato.

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Come dire, un trucco che c’è ma sembra non esserci del tutto, delicato e disciplinato, ma che dona alla pelle un fascino naturale unico e che riporta l’idea di make-up a una dimensione più armoniosa e leggera, sia come sensazione sulla pelle che come effetto visivo.

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