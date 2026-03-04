Hanno una texture leggera, ma regalano al viso un effetto levigato, quasi di porcellana: i fondotinta cushion sono la rivoluzione beauty da provare

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I fondotinta cushion hanno una texture leggera e regalano un effetto luminoso

Avanti anni luce nella cura della pelle, la Corea del Sud ormai non è il punto di riferimento solo delle appassionate di skincare, ma anche di chi ama il make-up. La beauty community è sempre alla ricerca di nuovi prodotti che regalino un effetto naturale e uniforme. Tra quelli esplosi negli ultimi anni, complici anche i creator di TikTok che li hanno resi virali in pochissimo tempo ci sono i fondotinta cushion.

Un rivoluzione se pensiamo che i classici fondotinta dall’effetto super coprente stanno subendo una battuta d’arresto a favore di formule più leggere come le BB Cream, le CC Cream o le skin tint. Poi con l’avvento del trend della glass skin, che è alla costante ricerca di trattamenti e di prodotti make-up che rendano la pelle luminosa, liscia e dall’effetto vetro appunto, questi fondotinta sono il compromesso ideale.

Riescono a garantire una base make-up luminosa, ma allo stesso tempo coprente. I fondotinta di ultima generazione hanno una texture leggera che non solo si sfuma facilmente, ma hanno un vantaggio extra: sono stratificabili. Questo vuol dire che i fondotinta possono essere modulati in base al risultato più o meno coprente che volete ottenere. Un aspetto che vi permette di usarli tutto l’anno, a differenza dei classici fondotinta, perché non appesantiscono la pelle e quindi sono ideali durante la stagione più calda, assicurando sempre un incarnato uniforme.

A rendere il fondotinta virale e presente nel beauty di ogni donna, non è solo la sensazione di utilizzare un prodotto che unisce la coprenza di un fondotinta compatto e la leggerezza di quello liquido, ma anche la praticità d’uso. A rivelarlo è proprio il nome cushion che vuol dire cuscino, ovvero il cuscinetto presente all’interno della confezione che intriso della giusta quantità di prodotto rende l’applicazione davvero semplice. Proprio perché diventato un punto fermo nel beauty di tutte noi qualsiasi sia la nostra età, online ci sono diversi brand che hanno incluso nella loro collezione i fondotinta cushion a prezzi davvero convenienti. Vediamo i migliori prodotti a meno di 15 euro.

Nivea Q10 Plus Anti-Age 3in1

Iniziamo da uno dei brand sinonimo di cura della pelle: Nivea che si è fatta conquistare dal fondotinta cushion e ha realizzato per le appassionate del marchio il Q10 Plus 3in1 arricchito appunto dal coenzima Q10 che dona alla pelle un effetto più giovane. Disponibile in due colorazioni, una volta applicato regala all’incarnato un aspetto più uniforme grazie ai pigmenti colorati e alla presenza del filtro SPF 15 che protegge la pelle dai raggi solari.

Maybelline Dream Cushion

Se trascorrete tutto il giorno fuori casa, immancabilmente bisogna ritoccare il trucco. Per dare alla base un aspetto fresco e omogeneo dovete avere sempre in borsa il fondotinta cushion Maybelline Dream. Grazie alla sua copertura media e modulabile e al pack con specchietto, potete eliminare l’effetto lucido tra un impegno e l’altro e in pochi minuti.

L’Oréal Paris Nude Magique Cushion

La glass skin è la vostra ossessione? Se volete una pelle effetto vetro o semplicemente effetto rugiada, il fondotinta Nude Magique Cushion è pronto a far diventare realtà i vostri desideri. Il sistema cushion permette di ottenere la coprenza desiderata prelevando con la spugnetta la quantità di prodotto che vi serve. La presenza di pigmenti ad alta concentrazione combinati alla formula ultra leggera vi donerà un colorito naturale e fresco.

Essence BRIGHTEN UP!

Tra i brand low cost che però riescono a unire qualità dei prodotti e prezzo contenuto, non potevamo non citare Essence e il suo fondotinta BRIGHTEN UP! che anche questa volta non delude. La sua texture riesce a uniformarsi perfettamente alla pelle e a nascondere le imperfezioni come un classico fondotinta, ma con il vantaggio di illuminare la pelle. L’astuccio con specchietto e spugnetta è ideale per ritocchi dell’ultimo minuto o fuori casa.

Missha Magic Cushion

Parlando di fondotinta cushion era impossibile di certo non citare brand coreani e tra i più famosi c’è Missha con ingredienti di qualità a un costo ridotto. Nella linea di make-up spicca il fondotinta Magic Cushion, un prodotto a lunga tenuta che copre efficacemente le imperfezioni assicurando un risultato uniforme e a lunga tenuta. La presenza del SPF 50+ lo rende ideale tutto l’anno e in particolare in estate perché protegge la pelle del viso dai aggi UV.

Fondotinta cushion LOPHE

Una formula realizzata con elementi naturali e perfetta per ogni tipo di pelle, sono queste le caratteristiche del fondotinta cushion di LOPHE. Ingredienti come aloe vera e olio di rosa aumentano l’elasticità della pelle ed eliminano le rughe più sottili, mettendo al riparo anche dai raggi UV. La formula waterproof resiste al sudore e dura tutto il giorno assicurando un finish satinato e luminoso che non si opacizza facilmente. Dotato di un comodo applicatore a forma di fungo, una volta inumidito diventa molto più morbido e facilita l’applicazione del fondotinta.

Fengyang Moinsture cushion

Il segreto del fondotinta cushion oltre alla formula sta tutto nell’applicatore, il cosiddetto cuscinetto che in Moinsture di Fengyang si trasforma nel perfetto dosatore rendendo l’applicazione del fondotinta pratica e veloce. In questo caso il cuscinetto è nuovamente a forma di fungo: basta inumidirlo e vi aiuta a stendere il fondotinta in modo uniforme e soprattutto delicato. La formula idratante non solo nutre la pelle, ma vi permette di dire addio alle imperfezioni senza ostruire i pori, ma al contrario donandole un effetto più fresco e giovane.

TIRTIR Mask Fit Red Cushion

Un altro brand famosissimo in Corea del Sud che si è guadagnato numerosi fan anche in Occidente è TIRTIR, tra i must da provare quando si parla di fondotinta cushion. In particolare Mask Fit Red è il fondotinta che una volta indossato dimenticherete di avere perché assicura un pelle radiosa e luminosa per ben 72 ore con un effetto sempre naturale. Dopo averlo applicato con l’apposito piumino che si adatta a ogni angolo del viso potrete modulare il prodotto in base alle esigenze e coprire ogni imperfezione in modo uniforme. Disponibile in differenti colorazioni potrete scegliere quella che si addice di più al vostro incarnato.

