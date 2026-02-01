La bella Sophie Baek avrà anche conquistato il cuore di Benedict, ma con il suo anche il nostro: perciò giù la maschera e fuori i beauty essentials, dalla A alla Z. I prodotti da avere

Getty Images Yerin Ha - Sophie Baek in "Bridgerton 4"

L’alta borghesia londinese è tornata a volteggiare, vestita a gran festa, nelle sale da ballo e noi, al loro fianco, siamo tornati a sognare. La prima parte di Bridgerton 4 è finalmente approdata su Netflix, con nuovi intrighi e liaison — almeno apparentemente — impossibili, riaccendendo l’impellente necessità di inserire un po’ di Regency Era nel nostro guardaroba e di rispolverare quei vecchi romanzi rosa sempre troppo il alto nella libreria.

Per molti versi questo inedito capitolo della storia è diverso da tutti gli altri: la sua nuova protagonista, nonché colei che ha stregato il cuore dello scettico Benedict, è la bella Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha. Non è una timida debuttante, né un diamante di prima qualità, bensì un’umile cameriera che, irriconoscibile, di soppiatto si intrufola al ballo in maschera giusto.

Quella che segue, come si può facilmente intuire, è una sorta di rivisitazione della fiaba di Cenerentola: lavorando instancabilmente per la sua perfida matrigna, Lady Araminta Gun, la giovane non può permettersi il lusso di sfoggiare abiti eleganti o acconciature arzigogolate. Ecco perché per Nic Collins, truccatrice della serie cult, questo duplice personaggio ha rappresentato una vera sfida. Un (gradito) distacco dallo sfarzo e dal glamour a cui lei noi tutti eravamo abituati.

“Sophie è molto riservata e ordinata, quindi si mantiene impeccabile per non essere criticata. Vive in una famiglia in cui vorrebbe solo sparire in continuazione, quindi quel look da cameriera è qualcosa di molto semplice, qualcosa che si può ottenere senza attirare troppo l’attenzione su di sé”, ha spiegato in un’intervista. Ciò non significa, però, che non vi siano segreti beauty da apprendere. Tutt’altro.

Sophie Baek, svelato il segreto della sua perfetta Glass Skin: parola alla truccatrice

Quello di Sophie Baek è un make-up naturale, ancor di più di quanto non lo sia quello delle sue coetanee sullo schermo, si intende. Ecco perché la Collins ha deciso di sviare il focus sulla sua pelle, incredibilmente perfetta e radiosa. Vediamo quali sono i prodotti fondamentali di cui ha parlato.

Sono numerosi, si capisce, i prodotti illuminanti utilizzati sull’incarnato dell’attrice, ma è ancor più accurata (lunga ben 45 minuti) la sua skincare routine: strutturata su doppia detersione e idratazione profonda, osservando meticolosamente ogni minimo passaggio, i prodotti venivano scelti di giorno in giorno in base all’esigenza ma un ruolo essenziale l’ha avuto di certo la crema idratante di Embryolisse.

Embryolisse Lait-crème Concentré Crema viso idratante con aloe vera e karité

Conveniamo che strutturare un trucco che possa risaltare anche sotto ad una maschera costituisca una vera impresa: ecco perché la maggior parte dell’attenzione è data alle labbra, sempre arrossate come le gote, in quanto unica parte del volto che Benedict può vedere. A questo sono stati utilissimi i famosi Chubby Stick di Clinique, precisamente il Super Strawberry ed il Roly Poly Rosy, e una matita labbra color mauve.

Offerta Matita Labbra Wonderskin Matita labbra mauve

Per quanto concerne la base viso, invece, ad essere cruciale è l’uso del primer: spesso con fattore SPF perché luminoso in modo naturale, è stato sempre mescolato dalla truccatrice al fondotinta in un rapporto 50/50. Quale? Precisamente l’Armani Luminous Silk, modulabile e trasparente quanto basta. Sigilla il tutto un filo di cipria ad effetto shimmer dove serve, specie in prossimità degli zigomi.

Offerta NYX Wonder Snatch Polvere Libera Fissante, Finish Glow a Lunga Tenuta

Ebbene, ora, beauty essentials alla mano, non ci resta che procurarci una sfavillante maschera argento e stare a vedere che succede.

