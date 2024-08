Chi è Yerin Ha, la nuova fiamma di Benedict in Bridgerton 4

L'attrice Yerin Ha, già famosa per il suo ruolo in Halo, è entrata nel cast di Bridgerton, in cui avrà un ruolo da protagonista nella quarta stagione

Fonte: Getty Images Yerin Ha

La fortunatissima serie di Netflix Bridgerton avrà una nuova protagonista: la quarta stagione vedrà infatti l’attrice Yerin Ha, già nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie Paramount + Halo, interpretare Sophie Beckett, la fiamma di Benedict (Luke Thompson).

Yerin Ha, chi è l’attrice di Bridgerton 4

Classe 1995, Yerin Ha è nata a Sydney da genitori coreani. La passione per la recitazione è un affare di famiglia: la nonna è l’attrice e politica coreana Son Sook, e sua madre e suo padre si sono conosciuti in una scuola di teatro. A 15 anni Yerin ha deciso di dedicarsi alla recitazione nel suo paese d’origine, la Corea del Sud, sostenendo con successo un’audizione alla Kaywon High School of Arts di Seoul, dove si è formata per tre anni.

Nel 2018 si è laureata con un Bachelor of Fine Arts in recitazione, specializzandosi in Teatro Musicale presso il National Institute of Dramatic Art (NIDA) di Sydney. Dopo alcuni ruoli teatrali, Yerin si è fatta notare dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie Reef Break, è entrata nel cast della serie televisiva Troppo della ABC con il ruolo di Ah Rah e ha fatto il suo debutto nel lungometraggio in Sissy. Ha recitato anche nella serie Bad Behaviour, un adattamento in quattro parti dell’omonimo romanzo di Rebecca Starford.

La sua carriera è piena di successi: nel 2019 ottiene il ruolo di Kwan Ha nell’adattamento televisivo del videogioco Halo, prodotto da Steven Spielberg, e nel 2024 ha ottenuto il ruolo di Sophie Beckett, la fiamma di Benedict Bridgerton, nella quarta stagione della fortunata serie Bridgerton.

L’attrice apparirà anche nella serie prequel di Dune della HBO, Dune: Prophecy, nel ruolo della giovane Kasha, in uscita nel novembre 2024.

Yerin Ha è Sophie Beckett in Bridgerton 4

La quarta stagione di Bridgerton sarà dedicata allo scapolo d’oro Benedict, il secondo dei fratelli della facoltosa famiglia nata dalla penna di Julia Quinn, interpretato da Luke Thompson e si concentrerà sugli eventi del terzo romanzo intitolato La proposta di un gentiluomo. A interpretare il ruolo di Sophie Beckett nei nuovi episodi dello show targato Netflix sarà proprio Yerin Ha.

“Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre”, si legge in una prima sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

Nell’episodio finale della terza stagione si era accennato al possibile arrivo di Sophie quando Eloise aveva commentato la festa organizzata dalla madre e Benedict aveva confermato che sarebbe stato presente, ma avrebbe “evitato come la peste le ragazze in età da marito”. L’incontro con Sophie cambierà però la sua prospettiva sull’amore, facendo breccia nel suo cuore.

Nelle pagine del libro Benedict incontra per la prima volta Sophie – nota come Lady in Silver – a un ballo in maschera organizzato dalla madre Violet: la giovane è la figlia illegittima di un conte e di una delle sue cameriere, ed è cresciuta nella casa del padre, pur non essendo mai stata riconosciuta da quest’ultimo pubblicamente.