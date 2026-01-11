Affari Tuoi, la coppia rischia di scoppiare. Stefano De Martino non ne può più: “Basta litigare”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi regala come sempre grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. La puntata di sabato 10 gennaio non è tra le più fortunate di quest’edizione, ma si dice che chi è fortunato in amore non può esserlo anche nel gioco. Sarà per questo che Ivan è tornato a casa con un bottino che poteva offrire di più, perché il concorrente dell’Umbria alla trasmissione Rai ha (ri)trovato un grande amore.

L’amore nasce ai provini di Affari Tuoi

Concorrente della puntata di sabato 10 gennaio di Affari Tuoi, come sempre in onda nell’access time di Rai 1,è Ivan Marini. Classe 1984, Ivan arriva da Monterubiaglio, vicino Orvieto, in Umbria, dove lavora nell’azienda di famiglia che produce olio. Non è la prima volta che il 42enne tenta l’approdo sul piccolo schermo, nel 2012 era già stato tra gli aspiranti concorrenti del Grande Fratello.

Ad Affari Tuoi Ivan arriva accompagnato dalla fidanzata Elisa. La loro storia d’amore ha fin da subito conquistato gli spettatori – scatenando i commenti sui social – per via di un retroscena che lo stesso conduttore ha raccontato. Dopo un lungo periodo assieme, i due avevano preso strade diverse. Si sono incontrati di nuovo proprio durante i provini per il gioco Rai e, da allora, non si sono più lasciati.

“Se volete rincontrare un vostro ex, se c’è qualcuno con cui non vi parlate più, se volete recuperare un rapporto che sembra ormai perduto, iscrivetevi ai casting di Affari Tuoi” scherza Stefano De Martino. Che, insomma, il gioco a premi possa offrirsi come l’equivalente Rai di C’è Posta per Te?

Il battibecco spazientisce Stefano De Martino

Ivan dall’Umbria ritrova l’amore, ma non la fortuna. La serata per lui inizia fin da subito con grandi difficoltà: già al sesto tiro vede svanire di fronte ai suoi occhi più di 200mila euro. Il Dottore gli offre 33mila euro, ma lui rifiuta e sceglie di andare avanti. “O tutto o niente” è il suo mantra, che alla fidanzata ritrovata non piace affatto. Ivan vuole rischiare, Elisa preferisce andare sul sicuro e così i due iniziano a battibeccare senza sosta.

Quando gli unici due pacchi rossi – il colore che indica le cifre più alte – rimasti erano quelli da 50mila e 300mila euro, il Dottore offre un cambio e il coraggioso concorrente accetta. Scelta saggia, che porta l’antagonista ad offrire ad Ivan 35mila euro. Sul tabellone restano 20 euro da una parte, 300mila dall’altra. Il “tutto o niente” è davvero rischioso stavolta e, infine, l’umbro giocatore cede alle richieste della fidanzata e, prediligendo la sicurezza al rischio, accetta la somma offertagli per lasciare il gioco.

Seppur le liti proseguano. “Basta litigare adesso che avete scelto”: Stefano De Martino prova a riportare la calma all’interno di questa scoppiettante coppia. Ma la pace arriva soltanto sul finale, quando Ivan si rende conto di aver fatto la scelta migliore accettando i 35mila euro: dentro il suo pacco, infatti, c’erano appena 20 euro. Non è stata di certo una partita facile, ma costanza e, soprattutto, prudenza, hanno ripagato i due innamorati.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!