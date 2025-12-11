Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Getty Images Isla Fisher e Sophie Kinsella

La scrittrice Sophie Kinsella è morta pochi giorni prima del suo 56esimo compleanno a causa di un tumore. La piange il mondo della letteratura e quello del cinema, che spesso si è ispirato ai suoi romanzi. Toccante il ricordo che di lei fa l’attrice Isla Fisher, arrivata al successo grazie al ruolo di protagonista in I love shopping, film tratto da uno dei best seller di Kinsella. Fisher parla di Sophie come un esempio di professionalità e gioia di vivere.

Sophie Kinsella nel ricordo di Isla Fisher

L’attrice Isla Fisher, oggi star di fama mondiale, iniziò la propria carriera a Hollywood proprio grazie a Sophie Kinsella, che la scelse per interpretare la protagonista del suo I love shopping. Da allora sono passati parecchi anni, ma l’affetto di Fisher verso la scrittrice è vivo e, il giorno dopo la sua scomparsa, ha scelto di ricordarla con un toccante post social.

Fisher ha condiviso sulle storie del suo profilo Instagram numerosi spezzoni dal film che la rese famosa. “Ho il cuore a pezzi da quando sei andata via” è il messaggio dedicato a Sophie Kinsella sotto la locandina del film. Postando una foto che le ritrae assieme, Isla ha scritto una lettera d’addio all’amica prematuramente scomparsa.

“Cara Sophie, – inizia l’attrice – Hai evocato Rebecca Bloomwood, un personaggio comico meravigliosamente imperfetto, e io sono stata abbastanza fortunata da entrare nei suoi panni e pronunciare le tue parole brillanti e argute”. Parole amate anche dalla famiglia dei Isla: “Le mie figlie sono cresciute ascoltando la lettura dei tuoi libri e li amano ancora oggi”.

Il loro fu un rapporto che andò al di là del professionale e le commosse parole di Fisher lo dimostrano: “Sei ancora la mia eroina, e ti sono grata. E anche se non ci incontreremo più, la tua luce e la tua magia vivranno nei tuoi incredibili personaggi…”.

I love shopping, il libro più famoso di Sophie Kinsella

I love shopping, il cui titolo originale è The Secret Dreamworld of a Shopaholic, è il romanzo d’esordio di Sophie Kinsella, che arrivava alla narrativa dopo una carriera nel giornalismo. Il primo e anche il più famoso, il libro che decretò il successo di Kinsella come scrittrice letta da milioni di persone in tutto il mondo.

I love shopping che racconta le disavventure dell’ironica e scanzonata Rebecca Bloomwood, giornalista newyorkese con una vita sentimentale complessa e una pericolosa dipendenza dagli acquisti d’impulso, si è trasformato in una vera e propria saga. Pubblicato nel 2000, ha dato vita a una serie di nove romanzi e un e-book. Nel 2009 è diventato anche un film, di cui Kinsella ha seguito la produzione.

Fu proprio Isla Fisher a dar vita alla pasticciona Becky sul grande schermo, contribuendo non poso al successo del film e aprendosi le porte di Hollywood. All’epoca quasi conosciuta, dopo il ruolo in I love shopping, Fisher ha iniziato a collaborare con importanti registi del calibro di Baz Luhrmann, John Landis e Noah Baumbach. Quello di Becky, però, resta il suo personaggio del cuore.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!