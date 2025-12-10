Addio a Sophie Kinsella, autrice di I Love Shopping: “Abbiamo il cuore spezzato”

Aveva soltanto 55 anni Sophie Kinsella, celebre e amatissima scrittrice britannica scomparsa a causa di una brutta malattia. L'annuncio della famiglia spezza il cuore

IPA Addio a Sophie Kinsella, amata scrittrice britannica

Un giorno triste per chi ha goduto e amato le parole della scrittrice britannica. La mattina del 10 dicembre, la famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la morte dell’autrice di I Love Shopping, con un post su Instagram. Una foto di lei, felice e sorridente, che fa dimenticare solo per un momento la grande perdita. Aveva solo 55 anni Kinsella, andata via troppo presto dopo una diagnosi di cancro al cervello.

L’annuncio della famiglia

“Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia”, esordisce così la famiglia di Sophie Kinsella nel messaggio di addio affidato a un post di Instagram.

“Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita – prosegue -. Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata – ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto. Ci mancherà tantissimo i nostri cuori si spezzano”.

Parole che colpiscono dritto al cuore, ma restituiscono l’immagine di una donna che ha sempre amato la vita, con calore ed entusiasmo. Gli stessi che si percepiscono dalla foto che hanno deciso di allegare al post, che la ritrae sorridente e serena in un bel giardino.

A ricordarla su Instagram è anche l’amica e collega Jojo Moyes: “Fatico a trovare le parole. Non solo una delle migliori amiche, ma una delle persone più grandi. Più talentuosa, più gentile, più divertente, più piena di grazia di chiunque abbia mai incontrato. Sophie Kinsella è stata responsabile di così tanto bene nella mia vita, incluso darmi la sicurezza di scrivere Io prima di te in un momento in cui la mia sicurezza era bassa. Tutti quelli che l’hanno incontrata l’hanno amata. Il mio amore e i miei pensieri sono con Henry, che non avrebbe potuto amarla di più, e con i suoi figli, che erano il suo mondo. Sono stata così fortunata a conoscerla e siamo stati tutti fortunati ad averla“.

L’esordio con I Love Shopping e il grande successo

Classe 1969, Sophie Kinsella era originaria di Townley (Londra). Forse non tutti sanno che la sua carriera, in realtà, non è iniziata con la scrittura di romanzi. Prima di diventare celebre in tutto il mondo come scrittrice, Kinsella lavorava in ambito giornalistico.

Poi, nel 2000, la svolta: la pubblicazione di I Love Shopping, il suo primo romanzo, è stata un trionfo. Edito da Mondadori, da quel momento l’eroina Becky Bloomwood, una giovane donna che fa la giornalista economica ma paradossalmente non riesce a controllare le proprie finanze, con una vera “ossessione” per lo shopping. Diventata la beniamina di milioni di lettrici e lettori, Becky è simbolo del filone rosa chick-lit e protagonista dei romanzi di un’intera serie a lei dedicata, oltre che di un film del 2009, in cui a interpretarla è Isla Fisher.

Oltre alla serie I Love Shopping, Kinsella ha pubblicato altri romanzi come La regina della casa, La mia vita non proprio perfetta e, ultimo in ordine di uscita, Cosa si prova (2024). Quest’ultimo racconta di una scrittrice che si risveglia su un letto d’ospedale, scoprendo solo allora di esser stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cervello. Scrittura e realtà si fondono, in un libro che è un messaggio d’amore per la vita.