Il suo volto, forse, non sarà noto ai più, ma il suo nome di certo vi dirà qualcosa. Sophie Kinsella è una donna riservata, schiva e sorda alle lusinghe della fama, eppure è una delle scrittrici più lette del mondo. Nota per il best seller I love shopping, primo titolo di una lunga e proficua serie di romanzi dedicati alle donne – e non solo, in particolare a quelle che non hanno paura di non prendersi troppo sul serio una volta tanto, lasciando spazio a autoironia e a un pizzico di leggerezza.

Sophie Kinsella, regina della chic-lit

Si chiama, con un certa polemica, chic-lit: è la letteratura dedicata alle chickens, alle pollastrelle. È il termine utilizzato per indicare quei libri scritti per lo più da donne, con protagoniste femminili e alle donne rivolti. Romanzi leggeri, senza impegno, che trattano di temi anche frivoli e hanno come protagoniste donne goffe e sbadate. Sciocchezze? Forse, ma solo chi ha un talento reale e tutt’altro che superficiale è in grado di produrli e di farlo così bene.

Sophie Kinsella del genere chic-lit è la regina indiscussa e lo è fin dal suo esordio quando, nel 2000, pubblicò I love shopping. Best seller tradotto in tutto il mondo e con milioni di copie vendute, ne è stato tratto anche un film, di altrettanto successo, con la frizzante Isla Fisher come protagonista. I love shopping è diventata una vera colonna declinata nelle successive versione I love shopping a New York, in bianco, con mia sorella, per il baby e via dicendo…

Penna a dir poco fertile, con una mente vulcanica dove le idee sembrano non finire mai, accanto alla ricca collana I love shopping, Kinsella è autrice di altri nove titoli negli ultimi vent’anni: Sai tenere un segreto? (2003); La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013), La mia vita non proprio perfetta (2017). Cimentandosi anche nel genere young adult Dov’è finita Audrey? del 2005 e nel libro per bambini Io e Fata Mammetta, edito nel 2018.

La malattia e l’amore per i suoi bambini

Sophie Kinsella è un accattivante pseudonimo, il vero nome dell’amata scrittrice è Madeleine Sophie Wickham, nata a Londra il 12 dicembre del 1969. E a Londra continua a vivere tutt’oggi, circondata dall’amore della sua grande famiglia. Sposata con Henry Wickham, Madeleine è mamma di ben cinque bambini (alcuni ormai già grandi): Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella. Figure importante nella sua vita anche la sorella Gemma, concui condivide la passione per la scrittura e per la musica.

Recentemente, con un toccante messaggio su Instagram, Sophie Kinsella ha rivelato di essere affetta da una forma molto aggressiva di tumore al cervello, di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico e di star seguendo la chemioterapia. È un percorso duro ma che la scrittrice sta affrontando con incredibile forza e senza mai perdere il sorriso.