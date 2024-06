Le nozze d’argento di Edoardo e Sophie di Edimburgo

Fonte: IPA Edoardo e Sophie, Duchi di Edimburgo

“So dai tanti anni di matrimonio insieme, 25 a giugno per essere precisi, che mio marito Edoardo sarà inorridito nel vedermi qui che parlo di lui, in pubblico. E senza neppure guardarlo riesco a immaginarlo che siede appoggiato indietro, con gli occhi un po’ strizzati, probabilmente con le braccia conserte o un braccio allungato sul tavolo è in tutto e per tutto identico a suo padre (Filippo) quando parlavo di lui in pubblico”. Lo scorso marzo, Sophie, prendendo la parola durante un impegno ufficiale a Leeds con il marito, ha fatto gli auguri pubblici ad Edoardo per i suoi 60 anni.

La Duchessa di Edimburgo ha proseguito: “Nel corso degli anni è stato la mia guida e mi ha mostrato la strada. Mi ha aiutata molto e mi ha sempre dato consigli (non sempre accettati, lo ammetto). La sua conoscenza e il suo istinto affinati in decenni di servizio sono inestimabili. Ha un enorme interesse per il lavoro dei nostri militari e non c’è niente di meglio di passare ore felici a parlare faccia a faccia con coloro che fanno così tanto per servire il nostro Paese. Qualunque cosa faccia, dà il 150% di se stesso, poi riserva le sue ultime energie della giornata ai cani, sfiniti dopo una giornata, o ad occuparsi del giardino”.

“È il migliore dei padri, il più amorevole dei mariti ed è ancora il mio migliore amico”, ha concluso Sophie con la voce rotta dalla commozione. Lui, presente nel pubblico, ha assistito incantato e commosso e alla fine non è mancato un lungo abbraccio, gesto abbastanza inusuale in pubblico per i Windsor.

Fonte: IPA

Questo mese il figlio minore della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, il Principe Edoardo, ora Duca di Edimburgo, e sua moglie Sophie, Duchessa di Edimburgo, festeggeranno 25 anni di matrimonio.

Il royal wedding dei Duchi di Edimburgo

Un quarto di secolo fa, il 19 giugno 1999, vennero celebrate le loro nozze nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. Un matrimonio abbastanza “semplice” per gli standard reali, senza parate: gli sposi fecero un solo giro in carrozza per le strade della cittadina inglese.

La Regina era splendida in un abito lilla lungo, completato dalla sua spilla di diamanti a forma di fiore di Williamson e un fascinator di piume viola.

L’abito da sposa dell’allora trentaquattrenne Sophie Rhys-Jones venne disegnato da Samantha Shaw ed era composto da un soprabito in crêpe di seta e organza e da un abito dello stesso tessuto. Il punto di bianco, come raccontato dalla stessa designer al magazine Tatler, era stato creato per essere perfettamente abbinato alla pietra della Cappella di San Giorgio. Un nuovo diadema di diamanti, probabilmente composto da alcuni pezzi ereditati della sua futura suocera, creato dal gioielliere della Corona, fermò il velo della sposa.

Tra gli ospiti reali figuravano il principe ereditario Haakon di Norvegia, la Regina Anna Maria di Grecia e il suo secondogenito, il Principe Nikolaos, il secondo figlio della Regina di Danimarca, Joachim, con la prima moglie e Felipe di Spagna.

Erano presenti tutti i membri della famiglia Windsor e perfino la Principessa Margaret partecipò a pochi mesi dal suo incidente a Mustique, che la obbligò ad arrivare in sedia a rotelle. I fratelli dello sposo, Carlo, allora Principe di Galles, e Andrea, Duca di York, erano i testimoni di Edoardo.

Durante il ricevimento di nozze, tenuto nella Waterloo Chamber del Castello di Windsor, Edoardo alzò il suo bicchiere per brindare alla padrona di casa: “Alla migliore madre del mondo. Alla Regina”. Gli ospiti vennero accolti con un sontuoso buffet prima di scendere in pista, ballando sulle note di un medley di canzoni degli anni ’60.

Anche la Regina Madre, che poche settimane dopo avrebbe festeggiato il suo 99° compleanno, si trattenne fino a dopo mezzanotte, così come la Regina e il Principe Filippo. Finiti i festeggiamenti, gli allora Conti di Wessex si recarono in Scozia per trascorrere alcuni giorni a Birkhall, nella tenuta di Balmoral, per la loro luna di miele.

Il lungo fidanzamento

Sophie Rhys-Jones e il Principe Edoardo si frequentavano da più di cinque anni prima che lui le chiedesse di sposarlo. Durante questo periodo, lei ebbe modo di abituarsi alla famiglia reale e allo stile di vita condotto, iniziando a sentirsi a proprio agio.

La Regina sostenne Sophie fin dall’inizio e volle che la fidanzata del figlio si trasferisse a Buckingham Palace. A differenza di Lady Diana Spencer e Sarah Ferguson, Sophie, come Kate Middleton, ha avuto molto tempo per capire le dinamiche dei Windsor.

Anche se si conoscevano da tempo, Carlo comprò a Diana un anello di fidanzamento dopo soli sei mesi e Andrea ne fece passare nove, prima di chiedere la mano di Sarah Ferguson. “È come essere a scuola”, disse Sophie all’epoca, “Se si pensa alla Regina come direttrice, non si può sbagliare di molto”.

Fonte: IPA

Sicuramente non è stata una strada senza intoppi per Sophie, che ha imparato sulla sua pelle cosa significhi essere un membro della famiglia reale. Fu proprio un grosso scandalo, uscito sulla stampa, a farle rinunciare alla carriera nelle pubbliche relazioni, per dedicarsi solo agli impegni istituzionali della famiglia reale.

Infatti, nel 2001, un giornalista del News of the World, giornale che oggi non esiste più, si finse un facoltoso sceicco e chiese a Sophie una consulenza di comunicazione; durante l’appuntamento la registrò in segreto mentre l’allora contessa faceva commenti non proprio positivi su vari politici e definì addirittura la Regina un’“adorabile vecchietta”.

Durante il lungo fidanzamento, Edoardo e Sophie trascorrevano la maggior parte dei fine settimana al Castello di Windsor, il luogo preferito del figlio di Elisabetta II. Sophie ha rivelato in seguito che amavano questi fine settimana e che i due innamorati condividevano interessi comuni, come il tennis e l’equitazione.

Una passione in comune: lo sport

Lo sport è stato il cupido che li ha fatti innamorare, infatti, si sono incontrati quando Sophie lavorava per promuovere l’evento organizzato dal Principe, il Real Tennis Challenge, nel settembre 1993.

In realtà i due si erano incontrati nel 1987, mentre Sophie lavorava per Capital Radio, ma, secondo la BBC, lui in quel periodo si frequentava con un’amica in comune e quindi fu soltanto una conoscenza.

In una rara intervista rilasciata lo scorso marzo ad Alan Titchmarsh nel suo programma televisivo Love Your Weekend, Edoardo ha detto che sua moglie Sophie, la Duchessa di Edimburgo, è la sua “roccia”, aggiungendo, “Sono incredibilmente fortunato ad aver trovato Sophie e che lei abbia trovato me”.

Fonte: IPA

Non c’è da stupirsi che la Regina Elisabetta fosse così affezionata a Sophie. I Duchi di Edimburgo, proprio come stanno cercando di fare anche William e Kate, sono riusciti a mantenere i loro figli – Lady Louise Mountbatten-Windsor, oggi ventenne, e James di 16 anni, ora conte di Wessex – il più possibile lontani dai riflettori. I ragazzi si vedono soltanto nelle occasioni ufficiali della famiglia reale.

Sempre più protagonisti della Monarchia britannica

Ora che il Duca e la Duchessa di Edimburgo hanno un profilo più in vista e stanno assumendo un numero crescente di incarichi reali, i loro figli ricevono maggiore attenzione da parte dei media. Gli Edimburgo sono una risorsa preziosa per la monarchia e probabilmente lo diventeranno ancora di più.

Soprattutto in questo momento difficile per la Corona con Carlo in ripresa ma ancora convalescente e la Principessa di Galles fuori dai giochi in cura per un cancro, Edoardo e Sophie sono sempre più presenti.

Fonte: IPA

Quattordicesimo nella linea di successione al trono, il Duca di Edimburgo, negli ultimi mesi, è stato molto occupato in diversi appuntamenti pubblici e il fratello Carlo, comprendendo la vicinanza del fratello e il suo grande impegno, come ultimo riconoscimento, in linea temporale, lo ha insignito del prestigioso Ordine del Cardo, il più antico ordine cavalleresco di Scozia.

La Duchessa ha, recentemente, visitato l’Ucraina su richiesta dell’Ufficio per gli Affari Esteri e il Commonwealth e per conto di Re Carlo III, una missione di rilievo internazionale che ha l’aria di essere un riconoscimento per il grande lavoro svolto negli anni da Sophie.