Kate Middleton, ultime notizie. La data cruciale per il suo ritorno

C’è una data che potrebbe segnare il ritorno oppure no di Kate Middleton. Il giorno in questione è il prossimo sabato, 15 giugno, un momento speciale per la Famiglia Reale. Se la Principessa del Galles deciderà di apparire in pubblico, significa che effettivamente le cose vanno meglio e stanno tornando gradualmente alla normalità. Se invece non si farà vedere, significa che non è ancora pronta e che le cure contro il cancro sono ancora insufficienti.

Kate Middleton, cosa accade il 15 giugno

Perché è così importante il 15 giugno? Perché in quel sabato si celebra il compleanno pubblico di Re Carlo, ossia il Trooping the Colour, quando tradizionalmente la Famiglia Reale si riunisce sul balcone di Buckingham Palace per vedere la parata militare. Kate Middleton non ne ha perso uno, se si escludono 2020 e il 2021 durante Covid, da quando ha sposato William e nel corso degli anni l’abbiamo vista affacciarsi coi figli, con Harry e Meghan e poi senza di loro.

Il 2023 è stato il primo compleanno pubblico di Carlo e a distanza di un anno nessuno si sarebbe mai immaginato che la Monarchia britannica si sarebbe trovata in tali difficoltà a causa del cancro del Re e della Principessa del Galles.

Qualche mese fa sul sito delle Forze Armate era comparso il nome di Kate nella lista dei partecipanti al Trooping the Colour. Ma il Palazzo costrinse l’esercito a una rettifica. La presenza di Lady Middleton non era affatto scontata.

Sappiamo che oggi 8 giugno Kate non è presente alle prove generali. Ma Kensington Palace non si è per il momento pronunciato sull’assenza della Principessa per il 15 giugno. Motivo per cui questa data potrebbe fungere da spartiacque.

Le speranze di vedere la Principessa del Galles affacciarsi sul balcone sono a dir la verità molto poche. E la sua assenza non deve scatenare il panico. Anche se chi conosce bene gli ambienti reali, sostiene che la situazione di Kate è critica.

Kate Middleton, le parole di William alle nozze del Duca di Westminster

Intanto William è andato solo, come del resto annunciato, al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster. Al suo arrivo nella cattedrale di Chester, il Principe è apparso piuttosto cupo in volto ma poi si è ripreso e ha anche ringraziato alcune persone che gli hanno porto i migliori auguri di guarigione per sua moglie.

Durante la commemorazione degli 80 anni dallo sbarco di Normandia William aveva dichiarato che “Kate sta migliorando” e un testimone che ha visto di persona la Principessa in un negozio del Norfolk ha detto che sembrava stesse bene.

Kate Middleton, nessuna improvvisata

Perciò, la sua apparizione durante il Trooping the Colour sarebbe ideale per rasserenare gli animi e per far vedere che, per quanto la strada verso la guarigione sia ancora lunga e difficile, ci sono degli effettivi miglioramenti.

Ma appunto non è detto che Kate si senta pronta ad affrontare il pubblico e la pressione dei media, pronti a cogliere ogni cenno di debolezza, in un momento così delicato e strategico nella lotta contro il cancro. Sicuramente Lady Middleton prima di affrontare un passo così complicato si consulterà coi medici e con lo staff di Palazzo che non lascia nulla al caso. Dunque, una sua apparizione improvvisata sarà davvero difficile.