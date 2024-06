Kate Middleton, ultime notizie. Pressioni sul ritorno: “Molto presto”

Fonte: IPA Kate Middleton

Ci sarebbero pressioni per il ritorno di Kate Middleton agli impegni pubblici. Da quando ha annunciato di avere il cancro con un videomessaggio, la Principessa del Galles si è presa un lungo periodo di riposo, in cui si è sottoposta alla chemioterapia preventiva. Da allora non l’abbiamo più vista in pubblico, fatta eccezione per alcuni avvistamenti a Londra e nel Norfolk. L’8 giugno ha saltato le prove per il Trooping the Colour, inviando una lettera di scuse alle Guardie Irlandesi, di cui è Colonnello in capo. E potrebbe aver lasciato un indizio proprio sul suo ritorno.

Kate Middleton, pressioni per il ritorno agli impegni pubblici

L’assenza della Principessa del Galles inizia a farsi sentire. Da quando ha annunciato di avere il cancro al mondo intero, si è ritirata dagli impegni pubblici e dai doveri Reali. C’è solo una cosa importante al momento: il suo recupero. Ma la pace e la tranquillità potrebbero non durare ancora a lungo, perché ci sono pressioni da parte del governo affinché torni alla vita pubblica il “più rapidamente possibile”, riporta InTouch.

Da settimane, quindi, il governo esorterebbe la Famiglia Reale con lo scopo di rivedere la Principessa in pubblico, ma, alla fine, nessuno può forzarla. Soprattutto perché sono i medici a dover dare il via libera a qualsiasi apparizione in pubblico, infatti ha saltato le prove del Trooping the Colour l’8 giugno, scusandosi con le Guardie Irlandesi per la sua assenza.

L’aggiornamento sul ritorno: “Molto presto”

Non è ancora chiaro quando Kate Middleton tornerà in pubblico. Molti temono che la Principessa non riprenderà mai più il ritmo di prima. Considerando il suo indice di popolarità, è una notizia che rattrista molto gli inglesi, da sempre “contagiati” dal suo buonumore. Tuttavia, la lettera alle Guardie Irlandesi è “ottimista”, considerando che, sì, si è scusata per aver saltato le prove, ma ha anche aggiunto che spera di poter rappresentare tutti ancora una volta molto presto.

Sebbene ci siano ancora molti dubbi sulla possibilità di rivedere la Principessa del Galles nell’immediato, c’è una, seppur minuscola, speranza che partecipi al Trooping the Colour, il compleanno di Re Carlo, il 15 giugno 2024. Ovviamente non prenderebbe parte all’evento come sempre, ovvero in carrozza al fianco della Regina Camilla, bensì potrebbe fare una piccola apparizione dal balcone di Buckingham Palace. Sarebbe un segno di enorme speranza per i sudditi, che non vedono l’ora di rivederla.

C’è da dire che dell’assenza di Kate alle prove del Trooping the Colour si sapeva già, mentre invece il Palazzo non ha spento la speranza (almeno per il momento) per il 15 giugno. Intorno alla Principessa, c’è comunque grande riservatezza, anche da parte di chi l’ha vista, come il commesso del negozio Bakers & Laners, che ha confermato che tutti rispettano la privacy (e, quindi, il volere) della Middleton. “Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene”. Tutto è confermato anche dal Principe William stesso, che più volte in pubblico ha detto che Kate “sta bene” e che “sta migliorando”. Così come Re Carlo, che da settimane è tornato attivamente agli impegni.