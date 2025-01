Kate Middleton, pausa dai doveri reali prolungata: “Non tornerà a pieno regime”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kate Middleton, pausa dai doveri reali

Kate Middleton ha sempre incarnato l’eleganza e la dedizione al suo ruolo di Principessa del Galles, ma il 2024 ha portato con sé sfide personali che hanno spinto la duchessa a rallentare. Dopo aver annunciato a gennaio scorso che avrebbe affrontato un periodo difficile legato alla salute, Kate si è gradualmente allontanata dai riflettori. Ora, fonti vicine alla famiglia reale confermano che non tornerà a svolgere i suoi doveri reali a tempo pieno come in passato.

Kate Middleton, pausa prolungata dai doveri reali

L’anno appena trascorso è stato segnato da momenti di grande intensità emotiva per Kate Middleton, culminati nell’annuncio della fine delle cure per il cancro in autunno. Nonostante le difficoltà, la principessa ha partecipato a diversi eventi significativi, come il tradizionale concerto natalizio Together at Christmas, dove è stata affiancata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Tuttavia, secondo quanto riportato da MailOnline, la priorità di Kate rimarrà la famiglia. “Non tornerà a lavorare come prima”, rivelano fonti interne, sottolineando che il focus della Principessa si sposterà su impegni mirati, come il lavoro sugli Early Years, un progetto che le sta particolarmente a cuore. Niente tour internazionali su larga scala, ma presenze selezionate a eventi chiave come il Trooping the Colour e momenti dedicati alla crescita dei suoi bambini.

La Principessa del Galles, infatti, è stata spesso avvistata in momenti quotidiani: il tragitto per accompagnare i figli a scuola, il tifo agli eventi sportivi e perfino gli incontri con altre mamme durante i playdate. “È impossibile affrontare un trauma come quello di una malattia senza essere trasformati”, confidano gli insider. “Kate ora dà importanza al ritmo delle cose”.

Il ritorno agli impegni pubblici: tra eleganza e resilienza

Nonostante il suo rallentamento, Kate Middleton non ha deluso il pubblico nei suoi recenti impegni ufficiali. A giugno, il suo ritorno durante il Trooping the Colour è stato un vero spettacolo: la principessa ha indossato un abito bianco firmato Alexander McQueen, abbinato a un cappello coordinato di Philip Treacy, che ha lasciato tutti senza fiato. La scelta del bianco, colore simbolo di purezza e rinascita, non è passata inosservata, sottolineando il suo spirito resiliente.

Un altro momento memorabile è stato Wimbledon, dove Kate, patrona dell’All England Lawn Tennis Club, ha sfoggiato un abito verde smeraldo di Emilia Wickstead, perfettamente in sintonia con l’energia estiva del torneo. Le immagini della Principessa che applaude entusiasta hanno ricordato al mondo la sua passione per lo sport e la sua innata grazia.

L’autunno ha poi portato Kate a impegni di grande impatto emotivo, come la visita a Southport per incontrare le famiglie colpite dagli attacchi di luglio e il toccante incontro con Liz Hatton, giovane fotografa malata di cancro. In queste occasioni, la duchessa ha scelto look sobri ma eleganti: cappotti tailored e tonalità neutre che riflettevano la solennità del momento.

Un nuovo equilibrio per Kate Middleton

Il 2025 si prospetta come un anno di equilibrio per Kate Middleton, che continuerà a bilanciare il suo ruolo pubblico con le necessità familiari. Gli insider rivelano che la principessa preferisce confermare la sua presenza solo quando è sicura di poter partecipare, evitando di creare aspettative non realistiche.

Durante le festività natalizie, Kate è apparsa radiosa accanto alla famiglia reale a Sandringham, indossando un cappotto blu navy firmato Catherine Walker e accessori coordinati. Le immagini, che la ritraggono mano nella mano con i figli, riflettono un lato più intimo e familiare della duchessa, che sembra aver trovato una nuova serenità lontano dai ritmi frenetici del passato.