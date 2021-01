Chi è Carole Bouquet, la suocera bellissima di Charlotte Casiraghi

editato in: da

Carole Bouquet è la suocera – bellissima – di Charlotte Casiraghi. Ex modella e attrice, a 63 anni è splendida, così tanto da fare concorrenza alla famosa nuora con cui si vocifera ci siano state in passato alcune tensioni. Classe 1957, originaria di Neuilly-sur-Seine, in Francia, Carole è arrivata al cinema quasi per caso, dopo un’infanzia dolorosa, segnata dal divorzio dei genitori e dall’abbandono della madre.

Ha solo vent’anni quando esordisce in Quell’oscuro oggetto del desiderio, scelta dal regista Luis Buñuel. Da quel momento la sua carriera spicca il volo e la Bouquet diventa una diva amata in tutto il mondo. Musa del cinema francese, sbarca anche in Italia, girando diverse pellicole con Dino Risi, Adriano Celentano, Francesco Nuti e i fratelli Vanzina. Negli Stati Uniti conquista Andy Warhol, diventando amica di Jackie Onassis e Lauren Bacall. Nel 1981 gira Solo per i tuoi occhi, film della saga di James Bond in cui recita accanto a Roger Moore, ottenendo la consacrazione.

Nel 1989 ottiene il prestigioso César come miglior attrice, mentre Chanel la elegge testimonial, come accaduto anche a Charlotte Casiraghi, sua nuora e moglie del figlio Dimitri Rassam. Elegante, divina e mai sopra le righe, Carole Bouquet ha vissuto amori travolgenti. Dal primo matrimonio con Jean-Pierre Rassam nasce nel 1981 il primogenito Dimitri, ma la gioia viene presto distrutta dalla morte del produttore che la lascia vedova a soli 28 anni. Nel 1987, Carole dà alla luce Louis, frutto del legame con Francis Giacobetti, celebre fotografo.

Riservata e molto legata all’Italia, ha ridotto i suoi impegni per prendersi cura dei figli e, nel corso degli anni, si è rifugiata spesso nella sua tenuta di Pantelleria. A 63 anni Carole è una nonna splendida e una grande attrice, capace di mettere in ombra persino una diva come Charlotte Casiraghi. La Bouquet ha sempre avuto un ottimo rapporto anche con Carolina di Monaco che conosce da moltissimi anni. “Ci siamo conosciute ventenni a Parigi, poi per tanto non ci siamo più viste – ha confessato a Vanity Fair -: lei aveva un gran daffare monegasco e io ero sempre in giro, ma abbiamo rispetto e ammirazione reciproca. Insieme ce la ridiamo. Chi l’avrebbe mai detto?”.

Carole ha sempre parlato con grande delicatezza e affetto di Charlotte, ma spesso i giornali francesi hanno insinuato l’esistenza di una rivalità fra le due donne. Alcuni attrici, secondo le indiscrezioni, sarebbero sorti dopo la nascita di Balthazar, secondogenito della principessa, già mamma di Raphaël, avuto da Gad Elmaleh. La figlia di Carolina di Monaco avrebbe rimproverato alla suocera di non aver trascorso abbastanza tempo con il nipotino a causa dei troppi impegni. Indiscrezioni mai confermate, cancellate anche dalle ultime apparizioni in pubblico delle due donne.