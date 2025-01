Charlotte Casiraghi, la confessione dell’ex Dimitri Rassam sul divorzio: “Ho perso il controllo”

Dimitri Rassam parla per la prima volta del divorzio da Charlotte Casiraghi dopo un anno. "Ho perso il controllo. Ma non farei scelte diverse"

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno divorziato a gennaio 2024, senza grande clamore ma con un po’ di amarezza. A distanza di un anno, il produttore cinematografico parla per la prima volta della fine del suo matrimonio che l’ha colpito duramente, cambiandolo nel profondo. Anche se non la considera “un fallimento”.

Dimitri Rassam parla per la prima volta del divorzio da Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet, si sono lasciati dopo quasi cinque anni di matrimonio, dal 2019 al 2024, e un bambino Balthazar, nato nel 2018. Anche se la loro era una famiglia allargata, visto che entrambi hanno un figlio da una precedente relazione.

Al momento della separazione i due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, dunque si è molto fantasticato sulle cause di questo divorzio. Si è detto che a volerlo sia stata la Casiraghi, perché era stanca di un marito poco presente e troppo preso dal suo lavoro. E gli amici di lui confermano che Dimitri ha subito la volontà della sua ex di lasciarsi, tanto che questo divorzio l’ha provato moltissimo.

Rassam aveva infatti confidato che al momento della separazione aveva perso il controllo. Questa è un’esperienza che lo ha segnato per sempre. Anche perché per lui si tratta del secondo divorzio, prima di Charlotte, era sposato infatti con Masha Novoselova.

Il divorzio dalla Casiraghi lo ha cambiato. “Non credo più alla fusione totale e permanente della coppia ”, ha ammesso Dimitri. “Con l’età cambiamo la nostra visione dell’amore”. Oggi sono cambiate le sue priorità, è molto più attento alle persone che lo circondano, anche se Charlotte lo rimproverava del contrario.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, il divorzio non è un fallimento

In ogni caso, anche se il suo matrimonio con la figlia di Carolina di Monaco è finito male, Rassam non considera il divorzio come un fallimento. Spiega infatti: “È necessario rivedere ciò che abbiamo realizzato. Non si può parlare di fallimento quando abbiamo avuto una storia d’amore forte e abbiamo dei figli meravigliosi”. Ma, c’è un ma, “Ciò che sperimentiamo ci cambia e le domande sono vertiginose”.

È evidente che è stato comunque difficile per il produttore accettare la separazione. Ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare il colpo subito e ha dovuto fare un grande lavoro interiore per arrivare alle conclusioni cui è giunto, proprio perché non si possono gettar via così degli anni passati accanto a una donna che ha amato e che è madre di uno dei suoi figli.

Dimitri Rassam, nessun rimpianto per Charlotte Casiraghi

“Nei nostri legami familiari, romantici, amichevoli, professionali, è necessario rivedere ciò che abbiamo realizzato: controlliamo così poco, dobbiamo accettarlo ”, si è sfogato il figlio di Carole Bouquet. “Le favole non esistono nella realtà, ma dobbiamo continuare a credere nelle grandi storie d’amore. In un matrimonio sappiamo che ci saranno delle prove, ma quando siamo giovani non ne abbiamo piena consapevolezza”, spiega Dimitri.

L’ex di Charlotte non ha rimpianti in amore: “Posso mettere in discussione il mio comportamento, ma non farei molto diversamente in termini di scelte romantiche. In una coppia è necessario “riuscire a preservare ciò che è bello qualunque cosa accada. La mia più grande ansia non è la paura di fallire, è la paura di non sperimentare nulla”.