Charlotte Casiraghi sfida Carolina di Monaco e passeggia mano nella mano con il fidanzato

Nessuno avrebbe scommesso sulla storia d’amore tra Charlotte Casiraghi e lo scrittore Nicolas Mathieu e invece la loro relazione va a gonfie vele dopo un anno e mezzo. La coppia è stata paparazzata mano nella mano per le vie di Parigi.

Charlotte Casiraghi, il fidanzato più contestato

Charlotte Casiraghi non ha avuto paura di sfidare i pregiudizi e le critiche, scegliendo di seguire il suo cuore. Per un po’ di tempo è stata infatti al centro dei pettegolezzi, quando iniziò a circolare la notizia della sua relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu.

Quest’ultimo è stato probabilmente il fidanzato più contestato. di Charlotte. Tutti ritenevano che la coppia fosse male assortita e che la loro relazione non sarebbe durata a lungo. O, per dirla come Paola Cortellesi, sarebbe durata “come un gatto in tangenziale“.

Questo perché Charlotte e Nicolas provengono da ambienti diversi: lei è cresciuta nel Principato di Monaco, fin da piccola con sua madre Carolina ha frequentato il jet set, partecipando a gala e feste esclusive. È la brand ambassador di Chanel e il mondo della moda è per lei una seconda casa.

Certo, ha studiato filosofia, ha appena pubblicato il suo secondo libro e tiene incontri letterari, sponsorizzati dalla Maison Chanel ma indubbiamente il suo status sociale è molto diverso rispetto a quello dello scrittore di sinistra Nicolas Mathieu. Tanto per intenderci il suo romanzo più importante con il quale ha vinto il Premio Goncourt, E i figli dopo di loro, parla di una famiglia appartenente alla classe medio-bassa che vive nella Francia periferica.

Stando ai soliti ben informati, Carolina di Monaco era del tutto contraria al fatto che Charlotte lo frequentasse. Non ha fatto obiezioni quando la figlia si è messa con l’attore comico Gad Elmaleh, dal quale ha avuto il primo figlio, ma Mathieu pare che non lo sopporti.

In effetti, ci è voluto almeno un anno prima che Charlotte lo portasse nel Principato e comunque non è mai comparso, per ora, al suo fianco negli eventi ufficiali che riguardano La Rocca.

Ma la relazione con Mathieu è problematica anche per un altro motivo. Infatti, la notizia della storia d’amore emerse poco dopo il divorzio della Casiraghi da Dimitri Rassam, produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet, una delle amiche più care di Carolina.

Ebbene sembra che Charlotte abbia iniziato a frequentare Nicolas prima della fine del suo matrimonio. Anzi le malelingue sostengono che una delle cause della separazione sia stato proprio lo scrittore.

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu, mano nella mano

Charlotte e Nicolas però non hanno badato a pettegolezzi e cattiverie e sono andati avanti per la loro strada. In questi giorni sono stati fotografati mentre passeggiavano sorridenti mano nella mano per le vie di Parigi, mentre la Casiraghi portava a spasso il suo cagnolino.

I due ancora non convivono ufficialmente. Lo scrittore viaggia tra Nancy, Parigi e Borgogna, dove vive suo figlio, mentre la figlia di Carolina si divide tra Monaco e Parigi. Ma quando possono si incontrano nella capitale francese e per il momento questo equilibrio funziona.