Charlotte Casiraghi in copertina, bellissima come sua madre Carolina di Monaco

Charlotte Casiraghi conquista la copertina, parla di esperienze dolorose e di rinascita e lascia tutti senza fiato, identica a Carolina di Monaco

Charlotte Casiraghi ha conquistato la copertina di febbraio di una delle riveste di moda più patinate d’Europa. La figlia di Carolina di Monaco veste ovviamente Chanel, parla del suo nuovo libro, La fêlure, ed è affascinante in modo identico a sua madre.

Charlotte Casiraghi in copertina, tra bellezza e intelletto

Non è la prima volta che Charlotte Casiraghi finisce in copertina o posa per servizi fotografici glamour. D’altro canto, frequenta il mondo della moda ai vertici da quando era bambina, grazie a sua mamma Carolina di Monaco, dalla quale ha ereditato bellezza, eleganza e stile. Oltre ad essere la sua immagine speculare. In Charlotte sembra davvero di rivedere Carolina trentenne.

Ma la Casiraghi forse ha qualcosa in più che la rende irresistibile, ossia il fascino dell’intellettuale, della donna consapevole delle proprie capacità e dei sacrifici che ha dovuto fare affinché le fossero riconosciute.

Di fatto, è questo ciò di cui parla il suo nuovo libro, La fêlure, che potremmo tradurre con “ferita”, uscito in Francia da poco, a gennaio. Non un saggio né un’autobiografia, ma un testo in cui Charlotte si immerge nella vita, esplorando ferite, fragilità e quel cambiamento intimo che a volte ci rende più consapevoli. Fratture che, sebbene siano dolorose, devono diventare un’opportunità positiva, come lei stessa ha affermato: “È difficile accettare le esperienze dolorose“.

Soprattutto Charlotte vuole superare quella immagine idealizzata della donna che troppo spesso costituisce un limite.

Ma ha parlato anche di altre cose, spaziando dalla maternità alla privacy. Temi che la toccano in prima persona. La Casiraghi è mamma di due figli ed è un personaggio pubblico. “Non credo che si possa controllare completamente ciò che gli altri proiettano su di noi, soprattutto quando si è sotto i riflettori. Ecco perché preservare la privacy è essenziale“.

In effetti, lei tiene molto alla sua privacy. Del suo divorzio da Dimitri Rassam si è saputo solo per alcune indiscrezioni circolate sulla stampa francese e anche sul suo nuovo amore con Nicolas Mathieu si sa poco. Ogni tanto la coppia si lascia fotografare per le strade di Parigi. Ma Charlotte non si è mai fatta accompagnare ufficialmente dallo scrittore in occasione di eventi ufficiali nel Principato. I ben informati sostengono che Carolina non approvi questa relazione della figlia.

Intanto, Charlotte non ha fatto nessuna dichiarazione ufficiale su Nicolas, nemmeno in questo ampio servizio a lei dedicato, concentrandosi piuttosto su temi importanti come l’emancipazione delle donne. E ha preferito affascinare i lettori con delle foto meravigliose, scattate da Nicolas Valois.

Charlotte Casiraghi affascina come Carolina di Monaco

La Casiraghi sfoggia diversi look, tutti di Chanel, di cui è da anni brand ambassador. Si va dal classico tailleur bouclé ad abiti da sera ultra femminile. Splendida la giacca in pelle o la maxi camicia che prima indossa come mini dress svelando le gambe e poi l’abbina a una gonna importante.

Charlotte è bellissima, sembra nata per fare la modella e stare davanti all’obiettivo e in questo è identica a sua madre Carolina e a sua nonna Grace Kelly.