Divorzio Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, i dettagli privati della separazione

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro anni di matrimonio è tutto finito.

Charlotte Casiraghi si trova ad affrontare un divorzio. Il suo matrimonio con Dimitri Rassam (i due si sono sposati nel 2019) è arrivato definitivamente al capolinea e la figlia di Carolina di Monaco ha deciso di recidere i ponti in modo definitivo. La storia d’amore tra Charlotte e Dimitri è sempre stata contrasta e spesso la coppia è stata al centro del gossip per supposte crisi e malumori. A quanto pare questi rumors avevano un fondamento, visto che è quasi certo il divorzio imminente.

Charlotte Casiraghi, la scelta diversa di sua mamma Carolina di Monaco

Pare che sia stata proprio Charlotte Casiraghi a dire basta e a volersi separare in maniera definitiva dal marito. Una scelta differente da quella di sua madre Carolina di Monaco che vive separata, ma non ha mai divorziato da Ernst August di Hannover. La Principessa avrebbe troppo da perde, dal patrimonio al titolo di Sua Altezza Reale, dal divorzio. Ma le cose per sua figlia stanno diversamente.

Dimitri non le ha fornito uno status sociale superiore, è “solo” un produttore cinematografico, e probabilmente i loro patrimoni si equivalgono, quindi tanto vale mettere definitivamente fine a un matrimonio che sembra non essere mai decollato e ricostruirsi una vita accanto a un uomo che possa renderla felice e occuparsi davvero della famiglia.

Charlotte Casiraghi, i motivi del divorzio

Nessuno motivo traumatico ci sarebbe dietro la decisione di Charlotte di lasciare il marito. Non c’è stato alcun tradimento e né alcuna grave incomprensione. Semplicemente le loro vite non coincidono, non sono adatte l’una all’altra.

La Casiraghi preferisce vivere a Monaco coi figli, Raphaël, avuto dall’attore Gad Elmaleh, e Balthazar, avuto da Dimitri Rassam. Suo marito invece per motivi di lavoro si divide tra Parigi e Los Angeles e lei non ha intenzione di seguirlo. Di fatto, hanno sempre vissuto da separati, senza trovare un punto di incontro. Nessuno dei due ha ceduto alle esigenze dell’altro e nemmeno si sono impegnati per farlo. Risultato? Si lasciano per incompatibilità di interessi. Ognuno andrà per la sua strada e si terranno in contatto solo per il figlio, Balthazar che probabilmente resterà a vivere con sua mamma a Montecarlo.

Charlotte e Dimitri non hanno ancora confermato il divorzio con una comunicazione ufficiale, ma la stampa francese è certe che questa volta la separazione definitiva ci sarà.

L’ultima volta che la coppia è stata vista insieme era lo scorso settembre al tradizionale pic nic monegasco, poi a ottobre alla cena per l’anniversario dell’AMADE all’Opera Garnier di Montecarlo. Ma Charlotte è andata sola alla Festa Nazionale di Monaco, lo scorso novembre. Un’assenza significativa quella di Dimitri che sul momento non ha destato particolari rumors, dato che spesso lascia sola la moglie, ma considerato la piega che stanno prendendo le cose, assume tutto un altro significato.