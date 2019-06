Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, nozze bis (blindatissime) in Provenza

editato in: da

Di nuovo sposi. Questa volta Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono giurati amore eterno davanti a Dio.

I due innamorati si sono scambiati le loro promesse, nella cornice romantica di una chiesetta immersa nei colori e nei profumi della Provenza in fiore.

Lo attendevano tutti questo matrimonio religioso. La cerimonia civile, già avvenuta a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, dove Charlotte e Dimitri erano stati dichiarati marito e moglie, aveva messo a posto gli stati civili dei due, ma aveva un po’ deluso i sognatori e i romantici d’Europa, rimasti in attesa di un vero matrimonio da sogno, all’altezza della tradizione dei principi monegaschi.

Sì, c’era stato anche un bel ricevimento e, dopo gli scatti rubati nel pomeriggio, era stata diramata una meravigliosa immagine ufficiale dei neo sposi, elegantissimi e bellissimi in occasione del party serale. Ma non era ancora abbastanza, e tutti erano rimasti in attesa del sì religioso.

È così che il 29 giugno, nel più assoluto segreto, Charlotte Casiraghi ha sposato anche con rito religioso il suo Dimitri Rassam.

Per tutta la giornata non è trapelato praticamente nessun dettaglio delle nozze bis, e non si sa se, come ipotizzato da più parti, la coppia abbia approfittato del matrimonio religioso per celebrare anche il battesimo del loro piccolo Baltazaar. Ed è stata proprio Charlotte a condividere – sul suo profilo Instagram – le bellissime immagini che ritraggono i due sposi nel loro giorno speciale.

Il matrimonio, confermando le voci che si accavallavano da settimane, è stato celebrato a Saint-Remy, un pittoresco borgo di diecimila abitanti, un luogo che conserva un posto speciale nel cuore di Charlotte.

Qui, infatti, la madre Carolina si ‘rifugiò’ con i suoi tre bambini all’indomani dell’incidente in offshore, dove perse la vita Stefano Casiraghi. Nella tranquillità della campagna della Provenza, Charlotte è cresciuta e qui ha deciso di celebrare uno dei momenti più importanti della sua vita.

La sposa, bellissima, ha scelto un abito che rispecchiasse tutta l’atmosfera magica di quei luoghi a lei cari, indossando un magnifico vestito bianco in stile provenzale retrò, a maniche lunghe, con un velo finemente ricamato, capelli raccolti e, ovviamente, portando con sé un bouquet di lavanda e spighe di grano. In bianco anche il suo elegantissimo e molto emozionato sposo.

Ora si, che i romantici di mezza Europa possono dirsi accontentati.