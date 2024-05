Charlotte Casiraghi diserta Cannes 2024. Il suo ex solo con la madre Carole Bouquet

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi snobba il Festival di Cannes 2024, almeno finché in circolazione c’è il suo ex Dimitri Rassam che si è presentato sul red carpet accompagnato da sua madre Carole Bouquet. Il produttore dopo la separazione è molto cambiato. “Sembra più sereno”, commenta qualcuno.

Charlotte Casiraghi snobba il Festival di Cannes 2024

Lo scorso anno Charlotte Casiraghi aveva incantato Cannes con un paio di look, ovviamente firmati Chanel, accompagnando suo marito Dimitri Rassam che presentava al Festival uno dei suoi film che ha prodotto. Già circolavano voci di crisi, ma in fondo da quando si sono sposati si dice che il loro matrimonio era in bilico. Dunque, non si era dato molto peso a questi rumors. E poi erano così magici insieme che nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così negativo. Ma tant’è.

A gennaio Charlotte e Dimitri si sono lasciati. Non hanno mai comunicato ufficialmente la fine del loro matrimonio, ma ormai è chiaro a tutti che non stanno più insieme. Anche perché ognuno fa la sua vita senza curarsi dell’altro. Rassam ha dato forfait agli eventi più importanti di Monaco, come il Ballo della Rosa dove la Casiraghi è andata da sola.

A sua volta Charlotte si mostra per le vie di Parigi in intimità con lo scrittore Nicolas Matthieu col quale, pare si frequentavano già prima della fine del suo matrimonio e adesso si vocifera che lei stia pensando a un figlio.

Dimitri Rassam e Carole Bouquet a Cannes 2024

E così al Festival di Cannes 2024 Dimitri Rassam si è trovato da solo. Proprio solo no, infatti con lui c’è sua madre, Carole Bouquet, che per altro è molto amica di Carolina di Monaco. Infatti, le due hanno partecipato spesso a diversi eventi insieme ai rispettivi figli.

Ma sul red carpet di Megalopolis Carole Bouquet ha sostituito alla grande Charlotte Casiraghi. Come la nuora, anche lei si è presentata con un elegante abito di Chanel in raso nero a doppiopetto, sfilando orgogliosa accanto al figlio, uno dei più importanti produttori cinematografici francesi.

Dal canto suo Dimitri, malgrado sia stato abbandonato dalla moglie, è apparso sereno e in gran forma, anzi dimagrito rispetto a quando stava con Charlotte Casiraghi.

Dimitri Rassam più rilassato dopo la fine del matrimonio con Charlotte Casiraghi

Fonti vicine a Rassam sostengono che lui stia molto meglio da quando è finito il suo matrimonio, come se si fosse tolto un peso, è molto più rilassato e tranquillo. Mentre con Charlotte, anche quando sembravano complici, c’era sempre una qualche tensione. I due non andavano molto d’accordo. Dimitri avrebbe voluto che sua moglie lo seguisse nel suo lavoro e Charlotte avrebbe voluto che il marito rimanesse più a casa, ossia a Montecarlo, con la famiglia. Da qui continui litigi e incomprensioni che rendevano la vita insieme impossibile.

Alla fine la separazione è stata per entrambe la soluzione migliore, anche se l’iniziativa è partita dalla Casiraghi che a quanto pare però non intende divorziare dal marito. A meno che non abbiano fatto tutto in segreto. Non è da escluderlo.

Questo benessere è talmente evidente che i fan, commentando sui social, l’apparizione di Dimitri Rassam a Cannes senza Charlotte, notano: “Sembra ringiovanito da quando Charlotte se ne è andata“; “È ancora più bello, come Carole Bouquet”; “‘Amore incondizionato e il sostegno di una madre. Entrambi molto eleganti. Sembra più rilassato.”