Charlotte Casiraghi gioca con le trasparenze ma Beatrice Borromeo lascia senza fiato

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo al party di Cannes

Beatrice Borromeo non è mai stata così audace come al party esclusivo a Cannes dove ha sfoggiato un abito d’oro con frange che lascia poco all’immaginazione. E questa volta batte clamorosamente sua cognata Charlotte Casiraghi in fatto di fascino.

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sono quasi una presenza fissa al Festival di Cannes 2023. Alla serata inaugurale del Festival si è parlato più di loro che quasi delle altre star sul red carpet. D’altro canto, Charlotte e Beatrice sono tra le donne più eleganti delle Costa Azzurra, e non solo, e la loro vita piena di eventi glamour fa sognare parecchie persone.

Beatrice Borromeo, l’abito d’oro di Dior

Fonte: Getty Images

Proprio a uno di questi appuntamenti glamour Beatrice ha dato il meglio di sé. La Borromeo si è presentata alla festa organizzata all’Hotel du Cap-Eden-Roc indossando un abito Dior, di cui è brand ambassador. Si tratta di un modello ispirato al Charleston con spalline sottili, scollo quadrato e profondo e gonna a frange che lascia poco all’immaginazione. Il vestito è in oro, l’ultima tendenza per gli abiti da cocktail. Anche Meghan Markle ha fatto scalpore recentemente a New York con un outfit total gold.

Fantastica anche la scelta di Beatrice di raccogliere i capelli biondi in una coda di cavallo alta e tirata, mentre il rossetto rosso accesso fa da contrasto e dona luminosità al volto.

Charlotte Casiraghi gioca con le trasparenze

Decisamente la mise con cui osa la Borromeo vince su quella di Charlotte Casiraghi che è pure splendida. Dopo averci fatto sognare con l’abito blu navy e lanciato la nuova tendenza manicure e i capelli effetto bagnato, la figlia di Carolina di Monaco sceglie un altro sensazionale completo di Chanel, di cui è testimonial. Si tratta di un ensemble nero composto da camicia a maniche corte e pantaloni morbidi che gioca con le trasparenze. Dunque, anche Charlotte come Beatrice punta sul concetto vedo non vedo e sulle gambe. Capelli raccolti spettinati, rossetto e smalto rosso completano l’outfit.

Fonte: 123RF

Difficile dire quali dei due look sia più bello, sia Charlotte che Beatrice sono incantevoli. Su Instagram i fan si dividono equamente. C’è chi parteggia per la Borromeo: “La più bella ed elegante dell’intero universo femminile💛” e chi invece per Charlotte: “Bellissima”.

Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam sorride per la prima volta

Ma tutti sono concordi nello stupirsi che per la prima volta hanno visto sorridere il marito di Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam. Infatti, solitamente in pubblico è piuttosto serio e anche con sua moglie difficilmente esterna il suo affetto.

Fonte: Getty Images

Invece al party appare insolitamente rilassato e sereno, complice il cocktail che ha in mano? Ma indubbiamente e lui e Charlotte formano una delle coppie più belle, come qualcuno commenta su Instagram. Anche Beatrice Borromeo è accompagnata dal marito, Pierre Casiraghi che invece era assente alla serata di apertura del Festival.