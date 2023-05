Cannes 2023, Charlotte Casiraghi, la scollatura che la mette in imbarazzo

Charlotte Casiraghi ha incantato la 76esima edizione del Festival di Cannes sfilando sul red carpet con un magnifico abito da sera di Chanel, mano nella mano col marito Dimitri Rassam e al fianco di sua cognata Beatrice Borromeo che ha risposto a cotanta bellezza con un preziosissimo abito di Dior dalla scollatura quasi proibita.

Il Festival di Cannes 2023 è iniziato all’insegna del glamour. La madrina Chiara Mastroianni sul palco con sua madre Catherine Deneuve, regina dell’eleganza francese, Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta-Jones stupenda che ha ritirato la Palma d’oro d’onore, un ritrova Johnny Depp osannato dal pubblico e poi lei, la bellissima Charlotte Casiraghi.

La figlia di Carolina di Monaco è una habitué del Festival, presenzia praticamente ogni anno ed è uno dei rarissimi eventi in cui quasi sempre è al fianco di suo marito Dimitri Rassam, che di lavoro fa il produttore cinematografico. La coppia ha sfilato sul red carpet cercando il contatto fisico. Charlotte ha intrecciato il suo braccio a quello del marito e poi si sono presi mano nella mano, anche se, come sempre, non sono molto espansivi nel dimostrare in pubblico il loro affetto reciproco. Non a caso, sono spesso oggetto di pettegolezzi su presunte crisi coniugali, alimentati appunto dalla freddezza con cui si comportano in pubblico l’uno nei confronti dell’altra.

Comunque, Charlotte è semplicemente magnifica. Ovviamente per la cerimonia di apertura del Festival sceglie un abito da sera di Chanel, di cui è brand ambassador. Si tratta di un vestito, che appartiene alla collezione autunno inverno 2020-2021, in raso di seta blu navy, scampanato, lungo fino ai piedi, con un bolero interamente decorato di fiori rossi e verdi con cuore di diamante. La Casiraghi lo ha abbinato ad accessori Chanel: sandali in satin nero e diamanti (1.688 euro) e la classica borsa trapuntata con catena d’oro.

Come per il Met Gala, Charlotte ha raccolto i capelli, ma questa volta a preferito uno chignon morbido con ciuffi laterali che esaltava gli orecchini Bouton de Camelia in oro bianco e diamanti, realizzati sempre da Chanel, che costano circa 25.824 euro e che ha già indossato in altre occasioni. Il beauty look è discreto come nel suo stile: ombretto delicato, matita blu-verde e lucidalabbra rosa.

Sul red carpet insieme a Charlotte Casiraghi e a Dimitri Rassam ha fatto la sua comparsa Beatrice Borromeo, da sola, senza suo marito Pierre Casiraghi.

La Borromeo ha sfidato in eleganza la cognata indossando un abito da sera in pizzo cipria e nero, ovviamente firmato Dior, di cui è brand ambassador. Anche il look di Beatrice è strepitoso e rivive perfettamente le atmosfere del film con cui ha aperto Cannes76, ossia Jeanne du Barry. L’abito ha un dettaglio che certo non passa inosservato e con il quale la moglie di Pierre Casiraghi ha osato più di altre volte, si tratta della scollatura quadrata, profondissima che lascia poco all’immaginazione.

Completano il look, una borsa rosa e dei sandali gioiello neri con tacco stiletto altissimo che la mettono in difficoltà nel fare le scale. A differenza della cognata, la Borromeo lascia i lunghi capelli biondi ricadere sulle spalle, ma anche per lei il trucco è naturale.

Come sempre, la sfida di stile tra Charlotte e Beatrice è ardua e solo il gusto personale può decidere chi è la più bella. Anche se noi propendiamo per la figlia di Carolina che praticamente sempre è insuperabile.