Charlotte Casiraghi al Met Gala 2023, abito lingerie trasparente. “Ma non era incinta?”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, le borse esclusive firmate Chanel

Charlotte Casiraghi ha incantato il red carpet del Met Gala 2023 indossando un magnifico abito di Chanel, creato da Karl Lagerfeld. Il suo è un omaggio al grande stilista scomparso, di cui lei e la madre Carolina di Monaco sono state grandi amiche.

Charlotte Casiraghi al Met Gala per Karl Lagerfeld

Dopo i rumors sulla sua presunta terza gravidanza, Charlotte Casiraghi torna a far parlare di sé ma questa volta per la sua disarmante bellezza e la sua eleganza che non conosce eguali. Il suo look al Met Gala fuga per altro ogni dubbio sull’indiscrezione riguardante la dolce attesa, evidentemente, mai esistita.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi ha letteralmente lasciato senza fiato. Non è la prima volta che partecipa al Met Gala, dove ha sfoggiato outfit di Gucci e Saint Laurent, ma l’abito nero di Lagerfeld è semplicemente perfetto per lei, è un capo di una raffinatezza estrema che non conosce tendenze perché è semplicemente intramontabile nella sua eleganza.

Si tratta di un abito lungo a sottoveste con spalline sottili, scollatura alla Brigitte Bardot e dettagli in pizzo nero. Decorato da una fila di fiocchi sul davanti, la gonna trasparente lascia intravvedere un tuta nera che aderisce perfettamente al suo corpo. Questo dettaglio ha scatenato un piccolo dibattito sui social.

Fonte: Getty Images

“Charlotte Casiraghi troppo magra”: ma non era incinta?

Charlotte infatti sfoggia una silhouette filiforme che esclude qualsiasi possibilità che sia incinta. Infatti qualcuno si chiede: “Ma non era incinta?“, riferendosi evidentemente ai rumors insistenti che circolavano quest’inverno e alle diverse foto con pancini sospetti. Altri invece notano che la Casiraghi è fin troppo magra: “Molto elegante, ma troppo magra“. Ma tutti concordano che “è la più elegante” della serata, anzi “l’eleganza in persona”.

In effetti, Charlotte indossa magnificamente l’abito di Karl Lagerfeld, che appartiene alla collezione primavera del 1996, e anche accessori e pettinatura sono perfetti. Ai piedi porta un paio di peep toe con plateau molto alto e tacco largo che abbina alla tracolla matelassé 2.55. I capelli sono raccolti in uno chignon tirato e alto, il make up è naturale, mentre per manicure e pedicure, la monegasca ha scelto uno smalto rosso scuro.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi senza marito: è la più bella

La Casiraghi al Met Gala è andata da sola, senza mamma Carolina di Monaco, malgrado l’amicizia che la legava allo stilista, e senza suo marito Dimitri Rassam che non era presente nemmeno al Ballo della Rosa. In effetti, sono molto rare le occasioni di vedere la coppia unita. D’altro canto, Charlotte non era propriamente da sola, infatti altre muse di Chanel hanno omaggiato Lagerfeld, in particolare Kristen Stewart, Sofia Coppola e Marion Cotillard. Tutte e tre semplicemente stupende, specialmente l’attrice francese con un abito argento scintillante e i capelli rosa. Ma nessuna ha saputo eguagliare il fascino di Charlotte.