Charlotte Casiraghi fa sognare Parigi con l’abito trasparente

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno resa un’icona)

Charlotte Casiraghi ha dimostrato in più occasioni di aver ereditato dalla nonna Grace Kelly un invidiabile stile, ed è considerata una delle Principesse più eleganti del Vecchio Continente. La 37enne figlia di Carolina di Monaco non perde occasione per sfoggiare i suoi look ricercati, e per l’inaugurazione della nuova stagione del Balletto dell’Opera di Parigi non è stata da meno: la bellissima monegasca ha stupito tutti con un abito dal malizioso effetto vedo non vedo.

L’abito trasparente di Charlotte

Musa di Chanel da diversi anni, Charlotte Casiraghi si è affidata proprio ad un look della celebre maison francese per l’inaugurazione della nuova stagione del balletto dell’Opéra di Parigi. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha scelto un lungo abito grigio trasparente, impreziosito da piccoli dettagli floreali luminosi nella parte superiore. Il modello, che ha accompagnato la silhouette della ragazza, è stato abbinato ad un paio di scarpe bicolor dalla punta arrotondata e sobri gioielli.

Fonte: IPA

In quanto all’hairstyle, la Principessa ha optato per una coda alta leggermente mossa con riga laterale a coprire parzialmente la fronte. Infine, come spesso nelle occasioni pubbliche che l’hanno vista protagonista, Charlotte ha sfoggiato un rossetto fiammeggiante, unico vezzo di un make-up estremamente naturale. La reale monegasca, arrivata sul red carpet senza il compagno Dimitri Rassam, è apparsa raggiante e serena, non sottraendosi agli scatti e alle richieste dei fotografi.

Charlotte Casiraghi, l’amazzone icona di stile

Pur tradizionalmente restia a far parlare di sé, Charlotte Casiraghi è una delle Principessa più amate dalla stampa internazionale. Il merito è in parte di una bellezza disarmante, ereditata da nonna Grace Kelly e da mamma Charlotte Casiraghi. Un fascino che a suo tempo colpì anche Karl Lagerfeld, che volle fortemente la giovane Principessa come testimonial della sua maison. Oltre a fare da brand ambassador per Chanel, la nipote del Principe Alberto ha preso parte anche ad un particolare defilé del brand: è stata proprio lei ad aprire, in sella al suo cavallo, il defilé di haute couture nel 2022.

Divisa tra gli impegni di Palazzo, le gare di equitazione e la vita familiare con i due figli Raphaël e Balthazar, Charlotte si è sempre dimostrata all’altezza del suo status da fashion icon. Pur non trovandosi sotto i riflettori con la stessa frequenza di Kate Middleton, la Casiraghi pare non avere nulla da invidiare alla Duchessa di Cambridge, al cui stile perfetto e bon ton contrappone un appeal effortlessly chic tipicamente francese.

Se nella sua quotidianità la reale monegasca predilige outfit casual all’insegna della comodità, come quello scelto per il tradizionale pic nic con la famiglia reale, sul red carpet riesce invece ad essere sempre una delle più eleganti. E’ quanto successo, ad esempio, al Festival del cinema di Cannes, dove è arrivata accanto al marito fasciata in un bellissimo abito Chanel con bolero interamente decorato di fiori rossi e verdi. Look che, anche quando la Principessa decide di giocare con piccole trasparenze e dettagli audaci, non superano mai il limite del buon gusto, proprio come piaceva a nonna Grace.