Charlotte Casiraghi, abito in pelle e notte folle a New York: scoppia la polemica

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, le borse esclusive firmate Chanel

Charlotte Casiraghi si è concessa una serata da single a New York assieme all’attrice Marion Cotillard con la quale condivide il ruolo di brand ambassador di Chanel. Le due sono state sorprese all’after-party dopo il Met Gala con dei look che hanno scatenato violente polemiche su Instagram.

Charlotte Casiraghi, notte da sola a New York

L’ultima volta che Charlotte Casiraghi si è mostrata ufficialmente in pubblico è stata in occasione del Met Gala a New York, dedicato quest’anno al grande genio di Karl Lagerfeld, grande amico della monegasca e di sua madre Carolina di Monaco, scomparso nel 2019. Charlotte si è presentata con un magnifico abito in pizzo nero, creato dall’ex direttore artistico di Chanel, con il quale ha sedotto il mondo. Insieme a lei sul red carpet hanno posato le altre muse della maison francese, da Marion Cotillard con degli insoliti capelli rosa a Kristen Stewart in smoking.

Le foto hanno fatto il giro del pianeta suscitando ovunque ammirazione per la folgorante bellezza ed eleganza sopraffina della Casiraghi. Ma solo ora, dopo oltre 10 giorni dall’evento, si è scoperto che cosa Charlotte Casiraghi ha fatto durante la serata nella Grande Mela. Infatti sono circolate delle nuove immagini che immortalano la figlia di Carolina di Monaco in compagnia di Marion Cotillard mentre si recavano all’after-party di Michaela Coe, che si è svolto al Loosie’s Nightclub. Una serata che a detta dei partecipanti è stata pazzesca.

Sia Charlotte che Marion si sono cambiate d’abito. Tolti i vestiti sontuosi di rappresentanza, hanno indossato una mise ben più comoda e grintosa per concludere la serata in balli scatenati. In fondo, è nota la passione della Casiraghi per la disco. All’ultimo Ballo della Rosa ne ha dato prova sulla pista della Salle des Etoile allo Sporting di Montecarlo.

Charlotte Casiraghi, l’abito in pelle che fa discutere

Per la serata newyorkese Charlotte ha scelto un abito sbracciato in pelle nera lucida, una sorta di chemisier chiuso da una fila di bottoni brandizzati e da una cintura alta coordinata, cui ha abbinato sandali neri con plateau alto e tacchi larghi e la classica borsa trapuntata con catena iconica, tutto firmato Chanel.

Marion Cotillard ha optato per un completo, giacca e gonna, in jeans grigio e scarpe bicolor con collant bianchi, anche il suo look ovviamente griffato Chanel.

La mise di Charlotte, ma anche quella dell’attrice francese, non è stata accolta con entusiasmo e non sono mancate le critiche anche cattive sui social. Su Instagram c’è chi scrive: “Non mi piace nessuno dei loro due outfit, Charlotte non sa vestirsi da tempo”. “I loro look sembrano d’altri tempi. Lo stile sadomaso di Charlotte è discutibile“. E ancora: “Non mi entusiasma il look di Charlotte, è poco femminile, la fa sembrare piatta”. Insomma, questa volta la figlia di Carolina a detta di molti ha lasciato desiderare in fatto di gusto. Ma in fondo si trattava di una notte in discoteca, trascorsa senza figli e senza marito con il quale d’altro canto si fa vedere molto raramente in pubblico. L’unico dettaglio del suo look che tutti apprezzano sono le sue scarpe, un grande classico che non è la prima volta che indossa.