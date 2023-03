Charlotte Casiraghi, spallina giù e ballo scatenato: le immagini mai viste

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi che si scatena in pista sotto lo sguardo attonito dei presenti: ecco il retroscena del Ballo della Rosa 2023. La figlia di Carolina di Monaco ha dato il meglio di sé nel video privatissimo, subito ovviamente circolato sui social, cui si aggiunge quel dettaglio della spallina che cade che ha fatto impazzire il mondo.

Charlotte Casiraghi, l’abito Chanel è una favola

Malgrado la polemica sull’assenza di Charlene di Monaco e le voci di crisi con Alberto che pare siano vere, Charlotte Casiraghi è stata la vera protagonista del Ballo della Rosa 2023, organizzato da sua madre Carolina.

Charlotte Casiraghi è emersa tra tutte le ospiti della serata. Il suo abito bianco scintillante, a tubino, con orlo di piume, firmato Chanel di cui è brand ambassador, batte decisamente il look di Beatrice Borromeo che sfoggia persino un diadema e non teme il confronto con quello argentato di Tatiana Santo Domingo. L’unica che in fatto di look riesce a tenerle testa è proprio Carolina di Monaco che si affida anche lei alla Maison francese.

Charlotte Casiraghi, la spallina scende giù

Ma non è solo il fatto che quell’abito bianco le sta d’incanto, Charlotte riesce a sedurre con un semplice e banalissimo dettaglio. Una delle sottili spalline del vestito scivola giù lasciando completamente nuda la spalla. Non si vede nient’altro, nulla di sconveniente o imbarazzante accade, ma basta quel piccolissimo particolare ad accendere a stregare il mondo. Pensare che la Casiraghi non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima ad essere tradita dalla spallina, eppure lei riesce ad incantare più delle altre, anche di quelle che sono state vittime di incidenti ben più osé.

Charlotte Casiraghi, immagini privatissime

Esaurito l’argomento abito, passiamo al retroscena della serata, a quello che nessuno avrebbe dovuto vedere a parte i presenti. Charlotte Casiraghi si è lanciata sulla pista da ballo scatenandosi sulle note di Paper Planes dei M.I.A. La monegasca si fa trascinare dalla musica e quando si rende conto di quello che sta facendo, si imbarazza e se ne va.

Ma ormai è troppo tardi, infatti il ballo di Charlotte è stato ripreso dal magazine Grazia e il video ha iniziato a circolare sui social, soprattutto dopo che l’esperta reale Eugenia Garavani l’ha postato sul suo profilo Instagram. Alla clip ha fatto like persino la figlia (illegittima) di Alberto di Monaco, Jazmin Grace. Il “cuoricino” sembra quasi una piccola vendetta della cugina di Charlotte che non è stata invitata al Ballo della Rosa.

Ultimo, ma non ultimo, la Casiraghi ancora una volta si è presentata sola all’evento di gala. Lo scorso anno è stata eccezionalmente accompagnata dal marito Dimitri Rassam che però per l’edizione 2023 si è dato alla macchia, con la scusa di un precedente impegno di lavoro. Un po’ difficile da credergli dato che queste serate vengono organizzate da un anno all’altro.